70周年大奖赛排位赛：博塔斯绝杀汉密尔顿摘杆位，霍肯伯格第三

杆位之争不出意外地在两位梅赛德斯车手之间展开，汉密尔顿在第一圈跑出1分25.284秒拿下准杆位，比博塔斯快了0.116秒。

来到第二次冲刺，汉密尔顿虽然把个人时间提高到了1分25.217秒，但是博塔斯进步幅度更大，在比自己的前一圈快了0.2秒之后，做出1分25.154秒，以0.063秒从队友手里抢走杆位。

两辆梅赛德斯身后的“杆位”争夺激烈，雷诺车手里卡多在周六上午练习里做出第三快的时间，并且在Q3第一圈率先跑出1分26.297秒，但是他未能在第二圈里进步。

此时，Racing Point的“超级替补”尼科·霍肯伯格充分发挥出RP20的单圈性能，在最后冲刺中做出1分26.082秒，取代里卡多。之后冲线的马克斯·维斯塔潘虽然也有进步，但比德国人慢了0.094秒。这意味着霍肯伯格成为“第二级别”的第一名，而第三位是他2016年奥地利大奖赛以来最好的发车排名。

值得一提的是，当前三名车手在Q2里用中性胎做出最快时间并将用这套轮胎发车时，维斯塔潘则将用硬胎起步。

里卡多在错失第三之后，将与另一位Racing Point车手兰斯·斯特罗尔一同从第三排发车。

AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利发挥出色，击败了法拉利的查尔斯·莱克勒克，名列第七。亚历山大·阿尔本时隔两场排位赛之后，第一次晋级Q3，将与迈凯伦的兰多·诺里斯分享发车区第五排。

最后一节练习里速度不俗的迈凯伦在Q2换上中性胎时略显速度不济，未能保持住两辆赛车连续进入Q3的纪录，只有诺里斯一人进入了前十名。

曾经两次在银石拿到杆位的塞巴斯蒂安·维特尔依然对SF1000手足无措，连续两个周末无法进入Q3，而且还以0.06秒落在埃斯特班·奥康之后，仅列第12位。

法国人以0.126秒被刚好挤出前十名。但是，由于他在Q1涉嫌阻挡威廉姆斯的乔治·拉塞尔，很可能受到处罚。

卡洛斯·塞恩斯落后维特尔千分之五秒。而哈斯的罗曼·格罗斯让在成功进入Q2之后，至少抢到了拉塞尔身前的发车位置。

拉塞尔代表威廉姆斯连续三场排位赛从Q1突围，尽管排名第15位。第一阶段最后时刻，丹尼尔·科维亚特在15号弯驶出赛道界限，而他未能进步的这圈也被删除，以0.13秒的差距没能晋级。

当格罗斯让进入第二阶段时，他的队友凯文·马格努森慢则闯关失败，并且落在科维亚特之后。

尼古拉斯·拉蒂菲虽然没有进入Q2，但是将在两辆阿尔法·罗密欧赛车身前发车。他以0.003秒压制了安东尼奥·吉奥维纳兹。

芬兰老将基米·莱科宁在落后队友0.06秒之后，本赛季第二次排位赛垫底，而且第四次被队友击败。本赛季开始至今，阿尔法·罗密欧是唯一从未进入过Q2的车队。