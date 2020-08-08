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70周年大奖赛排位赛：博塔斯绝杀汉密尔顿摘杆位，霍肯伯格第三

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70周年大奖赛排位赛：博塔斯绝杀汉密尔顿摘杆位，霍肯伯格第三
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2020年8月8日 下午2:22

瓦尔特利·博塔斯在2020赛季第二场于银石举行的排位赛中，最后时刻绝杀梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿，拿下70周年大奖赛杆位。

杆位之争不出意外地在两位梅赛德斯车手之间展开，汉密尔顿在第一圈跑出1分25.284秒拿下准杆位，比博塔斯快了0.116秒。

来到第二次冲刺，汉密尔顿虽然把个人时间提高到了1分25.217秒，但是博塔斯进步幅度更大，在比自己的前一圈快了0.2秒之后，做出1分25.154秒，以0.063秒从队友手里抢走杆位。

两辆梅赛德斯身后的“杆位”争夺激烈，雷诺车手里卡多在周六上午练习里做出第三快的时间，并且在Q3第一圈率先跑出1分26.297秒，但是他未能在第二圈里进步。

此时，Racing Point的“超级替补”尼科·霍肯伯格充分发挥出RP20的单圈性能，在最后冲刺中做出1分26.082秒，取代里卡多。之后冲线的马克斯·维斯塔潘虽然也有进步，但比德国人慢了0.094秒。这意味着霍肯伯格成为“第二级别”的第一名，而第三位是他2016年奥地利大奖赛以来最好的发车排名。

值得一提的是，当前三名车手在Q2里用中性胎做出最快时间并将用这套轮胎发车时，维斯塔潘则将用硬胎起步。

里卡多在错失第三之后，将与另一位Racing Point车手兰斯·斯特罗尔一同从第三排发车。

AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利发挥出色，击败了法拉利的查尔斯·莱克勒克，名列第七。亚历山大·阿尔本时隔两场排位赛之后，第一次晋级Q3，将与迈凯伦的兰多·诺里斯分享发车区第五排。

最后一节练习里速度不俗的迈凯伦在Q2换上中性胎时略显速度不济，未能保持住两辆赛车连续进入Q3的纪录，只有诺里斯一人进入了前十名。

曾经两次在银石拿到杆位的塞巴斯蒂安·维特尔依然对SF1000手足无措，连续两个周末无法进入Q3，而且还以0.06秒落在埃斯特班·奥康之后，仅列第12位。

法国人以0.126秒被刚好挤出前十名。但是，由于他在Q1涉嫌阻挡威廉姆斯的乔治·拉塞尔，很可能受到处罚。

卡洛斯·塞恩斯落后维特尔千分之五秒。而哈斯的罗曼·格罗斯让在成功进入Q2之后，至少抢到了拉塞尔身前的发车位置。

拉塞尔代表威廉姆斯连续三场排位赛从Q1突围，尽管排名第15位。第一阶段最后时刻，丹尼尔·科维亚特在15号弯驶出赛道界限，而他未能进步的这圈也被删除，以0.13秒的差距没能晋级。

当格罗斯让进入第二阶段时，他的队友凯文·马格努森慢则闯关失败，并且落在科维亚特之后。

尼古拉斯·拉蒂菲虽然没有进入Q2，但是将在两辆阿尔法·罗密欧赛车身前发车。他以0.003秒压制了安东尼奥·吉奥维纳兹。

芬兰老将基米·莱科宁在落后队友0.06秒之后，本赛季第二次排位赛垫底，而且第四次被队友击败。本赛季开始至今，阿尔法·罗密欧是唯一从未进入过Q2的车队。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'25.154  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'25.217 0.063
3 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 1'26.082 0.928
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'26.176 1.022
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'26.297 1.143
6 Canada Lance Stroll Racing Point 1'26.428 1.274
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'26.534 1.380
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'26.614 1.460
9 Thailand Alex Albon Red Bull 1'26.669 1.515
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'26.778 1.624
11 France Esteban Ocon Renault 1'27.011 1.857
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'27.078 1.924
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'27.083 1.929
14 France Romain Grosjean Haas 1'27.254 2.100
15 United Kingdom George Russell Williams 1'27.455 2.301
16 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'27.882 2.728
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'28.236 3.082
18 Canada Nicholas Latifi Williams 1'28.430 3.276
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'28.433 3.279
20 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'28.493 3.339
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