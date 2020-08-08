70后年大奖赛FP3：汉密尔顿继续领先博塔斯，诺里斯第三

两位梅赛德斯车手延续着周五的强劲势头，时间榜头名在汉密尔顿和博塔斯之间交替变换。

芬兰人在第一圈做出1分27.509秒之后，在第二圈进步到1分27.462秒。但是汉密尔顿进步更大，以1分27.280秒上升到第一。进入最后15分钟，俩热再度使用软胎出场为排位赛做最后一次冲刺模拟。当博塔斯提高到1分26.784秒之后，汉密尔顿回应一圈1分26.621秒，以0.163秒的优势锁定了榜首位置。

其余赛车与梅赛德斯依然有着半秒的差距。而本阶段第三快的换成了迈凯伦的兰多·诺里斯，而且他以中性胎做出1分27.202秒，领先第四位、本周末继续替补驾驶Racing Point赛车的尼科·霍肯伯格0.054秒。德国人继第一节练习之后，本周末第二次位居新队友兰斯·斯特罗尔之前，尽管俩人的差距只有千分之七秒。

法拉利在周五下午塞巴斯蒂安·维特尔遭遇引擎故障之后，为两辆赛车更换了动力单元内的内燃机、涡轮增压器和MGU-H。查尔斯·莱克勒克以0.06秒之差排在斯特罗尔身后，但正好领先两位红牛车手。

马克斯·维斯塔潘和亚历山大·阿尔本分列第七、八名。两辆红牛赛车在本周末得到本田换上的整套新动力单元，为了更自由地进行动力单元管理。

雷诺车手埃斯特班·奥康则领先卡洛斯·塞恩斯进入前十名。两辆AlphaTauri赛车正好与前十名无缘，但是领先维特尔。德国人延续着他在银石的挣扎，连续两个练习阶段无缘前十名。他向车队报告左前轮“一点都不剩”。

周五练习里第三快的丹尼尔·里卡多则在排位赛前最后60分钟的练习时间排名第4位。本赛季唯一的新人尼古拉斯·拉斯菲虽然落后哈斯的罗曼·格罗斯让位居第15位，但是比威廉姆斯队友乔治·拉塞尔快了0.2秒。阿尔法·罗密欧的两位车手依然没有起色，安东尼奥·吉奥维纳兹稍稍领先基米·莱科宁。而凯文·马格努森则垫底。