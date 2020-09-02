250名医务人员受邀前往蒙扎观看意大利大奖赛

自从2020赛季7月初于奥地利重新启动以来，所有已经举行的七场大奖赛都以空场的形式进行，作为防疫程序的一部分。

而就在本周末的第70届意大利大奖赛之前，蒙扎的推广方意大利汽车俱乐部做出决定，将邀请250名曾在新冠肺炎疫情爆发后奋战在第一线的医生和护士到现场观战，以示对他们勇敢付出的感激。

法拉利在赛前的新闻稿中透露了这个“惊喜”：“就像今年迄今进行的其他比赛一样，意大利大奖赛将闭门举行，因此比赛结束后，不会出现传统的车迷涌上赛道的场景。

“但是，届时看台上会有250名非常特殊的人，当然会保持社交距离：医生和护士会作为赛道的客人，对他们作为抗击新冠病毒一线工作者，他们的勇气、责任感和无私奉献，授予的象征性荣誉。”

在特殊情况下进行的2020赛季，总共有3场在意大利的比赛。除了本周末的蒙扎之外，还有下周末在穆杰罗以及下月底在伊莫拉的两场比赛。

在穆杰罗进行的托斯卡纳大奖赛暨法拉利第1000场，确定将成为今年首场对限量观众开放售票的大奖赛。届时，每天赛道会允许不到3000名观众入场，分别坐在3处看台。这将是穆杰罗首次举行F1赛事。而一个半月后，F1赛车将自2006年之后第一次在伊莫拉比赛。