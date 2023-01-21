2026规则修改为奥迪参加F1提供“充分的”准备时间

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去年8月底，奥迪宣布将在2026赛季引入新的动力单元规则时第一次参加F1。这次参赛将见证奥迪与当前由阿尔法·罗密欧冠名的索伯车队合作。奥迪将为这支总部位于瑞士的车队提供引擎，并持有多数股份，以构成其制造商F1车队的。

调整后的规则将更加强调电能和可持续燃料，并且与新一轮的底盘技术相匹配。奥迪集团赛车运动协调总监麦克尼什认为，2026年引擎规则的转变是奥迪加入F1的 "好时机"。

"总有一个时间点会万事俱备，"上周六麦克尼什在Autosport International赛车展上向Autosport表示。"考虑到技术规则和（奥迪）公司的情况，这个时间点显然就是现在。而2026年基础规则的改变带来了充分的准备时间。”

"这绝对令人兴奋了，每个人都迫不及待，但与此同时，从现在到正式开始的时候，也就是第一场比赛，我们还要做很多工作。"

奥迪已经在扩建位于德国诺伊堡的工厂来纳入F1项目，去年12月一座3000平方米的新建筑破土动工，竣工后将成为动力单元开发的测试架。

Allan McNish speaking at the Autosport International Show Photo by: Motorsport Images

麦克尼什表示，鉴于奥迪与索伯的合作三年后才会正式开始，奥迪目前把重心放在动力单元开发的早期阶段，但对于该F1项目的激动之情日益高涨。

"越来越多的新员工正在加入，这相当有趣且令人兴奋。"麦克尼什说到。"每天都会有邮件附上新人的照片，介绍他们的工作。”

"你能感受到这背后的助推作用，这有非常积极的意义。这是一个新项目，一个从零开始的项目。毫无疑问，这对我们非常有好处，我认为现在有很多人非常高兴。"

翻译/Chloe