2025全新F1引擎将“增加大量”电子部件

在上周末奥地利大奖赛期间举行的峰会上，梅赛德斯、法拉利、雷诺、奥迪和保时捷等主要汽车制造商围绕新的规则展开了讨论，并根据当前所探讨的F1发展方向勾勒出了引擎的大致框架。

虽然具体细节需要好几个月才能制定出来，但沃尔夫表示，F1坚持使用涡轮混合动力引擎及完全可持续燃料的方向是正确的。

周一，沃尔夫在摩纳哥举行的国际汽联会议上表示，大家一致认同F1不能重返过去引擎声震耳欲聋的时代。

“我们讨论的内容是未来会对引擎做些什么，因为我们想节约成本，所以不想重复研发做无用功，”奥地利人表示。“但是我们也想要一台能从2025年用到2030年的引擎。当所有人都希望我们向电动化发展的时候，我们不能执着于回到那个引擎声震天响的时代。”

“所以这些引擎仍然需要燃料。我们将继续使用当前的V6引擎，但将会增加大量的电子部件。”

F1目前的动力元件包括一个MGU-K和一个MGU-H。但鉴于MGU-H的高昂成本以及复杂性，也有人建议将它放弃。这或将为引入更强大的动力组件“敞开大门”。

而新一代混合动力引擎的核心部件之一将使用可持续燃料。因为汽车制造商认为，随着民用汽车将在未来多年继续使用内燃机，这点将非常重要。

沃尔夫补充道：“我们之所以继续使用内燃机，是因为我们相信燃料将会伴随我们很长一段时间。在欧洲，我们可能拥有宏伟的目标，到2030年让电动汽车成为我们日常生活的一部分。”

“我可以看到梅赛德斯的目标是多么宏伟，但在世界其他地方，我们将有数百万辆仍然使用燃料的汽车。就梅塞德斯的汽车本身而言，我们相信世界上将有数百万辆汽车仍然使用燃料。所以我们可以用我们的创新来帮助他们开发可持续燃料，无论是生物燃料还是合成燃料。”

“到2025年，我们的赛车将100%使用可持续燃料，这将是我们为全球减少二氧化碳排放做出的贡献。”

同时沃尔夫表示，越来越多的证据表明，F1在寻找可持续解决方案和推动技术向前发展方面的创新对年轻一代的车迷充满吸引力。

“如果你看看今天的F1，看看追随我们的大量观众，尤其是年轻观众，我们增长最快的群体是15至35岁的观众，”沃尔夫表示。 “上个周末我在奥地利，赛道上的比赛不是那么精彩，但是现场的座无虚席让我印象深刻。我们拥有11.5万名观众。“

”我在F1中看到了前所未有规模庞大的年轻观众群体。 我相信对于这些年轻的观众来说，我们做了一个调查，F1代表着创新和高科技。我们可能早已不是一场单纯的赛道搏斗游戏。”

“但年轻一代的孩子们把它看作是驾驶战斗机——在赛道上飞驰的战斗机。所以我们永远不要忘记高科技和创新也是我们DNA的一部分。”

翻译/小飞侠

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