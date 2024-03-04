2024年F1电视转播升级TR和回放并新增后置摄像头
2024 年F1电视观众将获得的升级服务，主要包括改善的车队无线电通话、新增的后置摄像头和改进的回放功能。
Enhanced Replay
FOM
随着国际转播技术的定期升级，F1在2024赛季推出了一系列新的改进。
下面我们来详细介绍这些变化。
改善的车队无线电
2024年的车队无线电播报得到改进，这将有助于更好、更及时地传递信息。
F1创建了一个新系统，从而更快的挑选最佳车队通话，并且更快地在国际频道上播出。这也有助于避免之前错过关键时刻的情况。
F1转播和媒体总监迪恩·洛克说："我们没有改变表现形式，但我们改变了制作人的监控台。我们有时会收到一段很长的车队语音，即使有四个人负责收听，另有两名制作人，他们也没法全部理解。”
"我们现在可以看到所有的语音，而且都配有字幕，所以不会错过这些小片段。速度应该要更快一些。我们通常的延迟时间大约为15秒，而我们正在讨论能否将延迟时间缩短两到三秒。听起来不多，但实际上，这可能非常重要。”
摄像机位变化
Onboard Gyro
Photo by: FOM
F1将更多地使用陀螺仪摄像机，这在上赛季也曾多次使用。
陀螺仪摄像机最初是为了突出赞德弗尔特的斜坡弯道而引入的，但巴西大奖赛期间在费尔南多·阿隆索赛车上使用之后产生的影响说服了F1继续并更多地使用它。
F1还将在赛车尾灯上安装了新的后置摄像头。该摄像头在2023年进行了测试，它将更好地展现后车追击的视觉效果。
洛克表示： "我们目前的后置摄像头很好，但它在车的中间。因此，我们没法实现保时捷超级杯中的效果——保险杠与保险杠的距离。我们还没有达到这个水平，但已经非常接近了。我希望能把它作为一个目标，并且努力实现。”
F1方面希望新摄像机能在迈阿密大奖赛上投入使用。
新图表和回放
Picture-in-picture replay
Photo by: FOM
此外，F1还对电视画面进行了改版——将更多地提醒比赛里的重大发展，比如天气变化或者领跑者更迭。
F1还将更多地使用画中画图像，来更好地显示发生在赛道上或者维修站里的事件，这将有助于理解同时发生的多起事件。
增强现实技术
AR Graphics
Photo by: FOM
F1还将扩大其对增强现实技术的使用。这在以前主要用于赛道周围的赞助标志，但在2024年，它也将用于展示比赛信息，比如剩余圈数。
Watch: F1 2024 Bahrain Grand Prix - What Can We Expect
翻译/Chloe
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