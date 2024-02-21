2024 F1季前测试首日：维斯塔潘领先一秒多高居榜首

维斯塔潘在上午阶段结束时以1分32.548秒占据第一，午休过后，荷兰人回到RB20赛车里，而且用C3配方轮胎进步到1分31.662秒。进入当天最后一个小时，随着夜幕落下，赛道变得凉爽。红牛车手进一步做出更快的1分31.344秒，这个时间比第二名的迈凯伦车手兰多·诺里斯快了一秒多，而且全天完成了142圈。

C3配方轮胎将在下周末的赛季揭幕战里作为最软配方的轮胎，因此大部分车手都用这个配方的轮胎做出个人最快时间。

诺里斯在下午从队友奥斯卡·皮亚斯特雷手里接过赛车，虽然与维斯塔潘的标杆相差悬殊，但相比去年同期迈凯伦陷入大麻烦，今年MCL38赛车处于明显更有利的位置。

下赛季将离开法拉利的卡洛斯·塞恩斯在午休后出场，并在时间榜上以第三名收工。第四快的是RB车队的丹尼尔·里卡多，他只比西班牙人慢了0.015秒，而且距离前迈凯伦队友只有0.115秒。另一位出自红牛的车手皮埃尔·加斯利从埃斯特班·奥康手里接过A524赛车后，为Alpine在测试第一日跻身前五。

兰斯·斯特罗尔负责在下午驾驶AMR24赛车，并在当天时间榜上位列第六。不过加拿大人在最后一个小时里在10号弯错过刹车点，但利用宽敞的缓冲区调头。上午阶段里第二快的查尔斯·莱克勒克最终排名第七，随后是另两位在前四小时里驾驶赛车的费尔南多·阿隆索和皮亚斯特雷。

中国车手周冠宇在午休后坐进索伯运作的C44赛车。虽然因为等待赛车调整而等了半个多小时才出场，但他总共跑完63圈，并且用C3配方轮胎做出的时间排名第十。加上队友瓦尔特利·博塔斯的68圈，瑞士车队在第一个工作日积累了131圈的里程。

全部20位车手中，只有塞尔吉奥·佩雷兹和刘易斯·汉密尔顿还没有驾驶过新赛车，俩人都将在第二个工作日出场，后者将全天驾驶W15赛车。