2024赛季哪支F1车队进步最大？

在稳定的规则之下，新赛季与2023赛季结束时的样子有着诸多相似之处，红牛继续占据着统治者地位，法拉利紧随其后。除了继续保持排位赛速度之外，意大利车队的正赛表现也有了大幅提升，从而进一步甩开了身后的追逐者们。

在前两条截然不同的赛道上，梅赛德斯和迈凯伦的实力可谓难分伯仲，并且两辆赛车的优缺点都在沙特得到了充分表现出来。

随后是阿斯顿·马丁。可以从2023年上半年得到的启示是，英国车队一直在进步之中，但不如前面提到的竞争对手们如此显著，因此滑落到第五位。而它身后的差距似乎也有所拉大。尽管将每支车队在巴林和吉达的最快排位圈与去年的排位赛圈速进行对比并不是一种完美的方法，但至少可以准确地让我们看到一些明显的趋势。

Qualifying performance 2023 vs 2024

Team Bahrain Saudi Arabia Red Bull -0.6s -0.8s Ferrari -0.85s -0.7s Mercedes -0.8s -0.5s McLaren -1.5s -1.2s Aston Martin -0.8s -0.8s Alpine -0.1s +0.3s Williams -1.2s -1.0s RB -1.3s -1.4s Haas -1.0s -0.4s Sauber -0.7s -0.3s

与去年相比，Alpine显然是一个另类。由于很晚才更改赛车概念，今年他们是唯一一支在吉达比2023年还慢的车队。而迈凯伦是另一支可圈可点的车队，足以与RB竞争过去12个月进步最大的车队头衔。

McLaren is one of the teams to have made the biggest improvement in the past 12 months Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

纵观整个2023赛季，迈凯伦提升了大约1.2至1.3秒。通过奥地利和新加坡的几次重大升级，上赛季结束时它已成为赛道上第二快的车队。

由于持续的底板开发和悬挂系统修改，RB在2023年也取得了巨大的进步，并成为了低速弯表现最好的车队之一。

但是从角田裕毅和丹尼尔·里卡多的评论来看，车队在重载油情况下仍有进步空间，并且在正赛中还缺乏一些抓地力。

在单圈速度方面，威廉姆斯是进步第三大的车队。这令人们更加坚信，相比巴林和吉达，只要他们能够度过较为顺利周末，那么好成绩就会随之而来。

在去年排名垫底的四支车队中，索伯车队的开局无疑最令人失望。车队的单圈时间还算可以，但依旧不如其直接竞争对手，再次表明了F1无情的开发竞赛是多么残酷。

法拉利的正赛确实更快了，但梅赛德斯的问题是否真正得到了解决？

Ferrari has taken a step forward in long-run pace Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

理论上，红牛、法拉利、梅赛德斯和阿斯顿·马丁在单圈速度上都取得了类似的进步。但去年法拉利和梅赛德斯的比赛表现尤其成问题，因此二者今年在比赛距离上的表现更能说明问题。

法拉利显然已经设法消除了车队长期以来的大部分弱点，使SF-24变得更容易操控，同时在各种条件下也变得更强劲，卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克在毫无悬念的情况下分别登上了巴林和吉达的领奖台。

梅赛德斯同样生产了一款更温顺的赛车，但沙特阿拉伯光滑的路面为其高速弯挣扎的表现敲响了警钟，而在路面上的弹跳阻碍了其在排位赛和正赛中与法拉利竞争。

F1出现两个级别

Alpine has fallen dramatically away from the top five squads Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine在2023赛季结束时排名制造商年度积分榜第六名，而其经常处于“前不着村，后不着店”的境地。由于这支法国车队在原本稳定的竞争秩序中"失位“，进一步拉大了前五名和后五名之间的差距。

这意味着，正如“喷子”所言，如果没有重大事故，凡是击败阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔的 车手都能获得一个积分。在巴林，斯特罗尔尽职尽责地以第十名完成了比赛。但他在吉达比赛伊始的撞车，为争夺最后一分打开了大门。得益于队友凯文·马格努森的“非正统”防守，哈斯的尼科·霍肯博格最终拿下了最后一个积分。

这种局面似乎不太可能在短期内改变。来自巴林的长距离测试数据表明，哈斯和阿斯顿·马丁在速度上有得一拼，但后者在吉达的比赛节奏要快得多，暂时将这一理论扼杀在萌芽状态。

由于马格努森在吉达的挡道闹剧，甚至让Alpine的埃斯特班·奥康短暂地有机可乘。但我们还没有看到足够的证据来证明威廉姆斯、RB和索伯的真实速度，以判断他们中的一支今年是否可能在适合他们的赛道上缩小差距。

虽然作为赛季第三站，墨尔本阿尔伯特公园独特的布局将带来更多答案，但许多车队已经在展望即将到来、在日本的第四场比赛，以更清楚地了解自己真正的位置。

铃鹿不仅是一条理想的测试赛道，拥有充满挑战的高、中、低速弯分布，中间穿插着一条长长的直道，并且日本大奖赛的时间相较于去年9月也大幅提前。这意味着我们将更好地了解车队在冬季的开发情况，而不是与12个月前进行比较。

“根据今年的赛历安排，我相信我们会通过前四场比赛获得很好的信息，”法拉利“老手”乔克·克利尔表示。“我们会去到日本，那是一条检验赛车的地狱级赛道。在这样一条赛道上，你会有很多发现。”

翻译/小飞侠