2024年F1赛历发布，中国大奖赛定于四月
F1官方发布2024年世界锦标赛赛历，全年24场比赛，中国大奖赛回归并定档4月21日。
F1在今天发布了由国际汽联世界汽车运动理事会审批通过的2024年赛历。
上一次F1来到中国还是2019年，自那以后受到新冠疫情影响，大奖赛未能来到中国比赛。此次公布的新赛历上，上海的比赛被安排为第五轮，即4月19-21日。在五年前上海的比赛恰逢历史上第1000场大奖赛之后，2024年将迎来中国大奖赛举办二十周年纪念。
去年，周冠宇成为有史以来第一位参加F1正式比赛的中国车手，但因为新冠疫情的原因，未能得到在家乡观众面前的比赛机会。本赛季迄今为止，中国小将在阿尔法·罗密欧表现出色，两场积分完赛，获得4分，与队友瓦尔特利·博塔斯只有一分的差别。
可以理解的是，周冠宇极有希望在明年迎来他在F1的第三个赛季，如果一切顺利的话，他将如愿在自己的家乡上海，为中国车迷献上第一次真正意义上的主场战。
2024赛季将于2月底在巴林启动，揭幕战为3月2日（星期六），随后立即前往沙特阿拉伯进行背靠背的第二轮。三月中旬的澳大利亚大奖赛后，F1将第一次在上半年而且是较早的4月初，前往日本。之后，锦标赛将来到中国。这三场比赛都将独立进行，可以理解的是，尽管参赛人员需要来回奔波于欧洲和亚太地区，但将只使用一套比赛物资，从而最大化地促进可持续发展。
与预计的一样，明年将总共达到24场大奖赛，成为1950年这项运动诞生以来最多的一届世界锦标赛。除了比赛常数增加和中国大奖赛的回归，与2023年赛历最明显的不同之处，是上半年的三连赛组合有变。
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, prepare to lead the field away for the start
Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images
今年因为洪灾而临时取消的伊莫拉，仍然被安排在明年五月，并继续与摩纳哥连在一起。但届时不会与西班牙组成三连赛，巴塞罗那的比赛被改到加拿大之后，与刚刚续约至2030年的奥地利红牛环、英国银石构成三连赛。而上半赛季仍然将在匈牙利和比利时的另一轮背靠背后结束。值得一提的是，斯帕的周五（7月26日）将是巴黎奥运会的第一天。
另一个变化在夏休期后。荷兰和意大利将为下半赛季揭幕，但之后将前往不久前完成续约的阿塞拜疆，而巴库的比赛将与新加坡连续进行。
由于日本的日期前移，通常忙碌的九月底和十月初成为了间歇期，让车队得到近四周的时间休整，来为最后阶段的两轮三连赛做准备。首先将是奥斯汀、墨西哥和巴西，间隔十天后将迎来拉斯维加斯、卡塔尔和阿布扎比。12月8日，赛季将在亚斯码头收官。
根据这份赛历，巴林、沙特阿拉伯和拉斯维加斯的比赛都将在周六举行正赛。其中，美国的新赛道作为F1和拉斯维加斯联合举行的比赛，将在今年进行周六比赛的试点。
新赛季的季前测试和今年一样，只有总共三天，地点仍然为巴林，时间为揭幕战前一周。
2024年F1赛历：
|日期
|比赛
|地点
|2月29日-3月2日
|巴林大奖赛
|萨基尔
|3月7-9日
|沙特阿拉伯大奖赛
|吉达
|3月22-24日
|澳大利亚大奖赛
|墨尔本
|4月5-4日
|日本大奖赛
|铃鹿
|4月19-21日
|中国大奖赛
|上海
|5月3-5日
|迈阿密大奖赛
|迈阿密
|5月17-19日
|艾米利亚-罗马涅大奖赛
|伊莫拉
|5月24-26日
|摩纳哥大奖赛
|蒙特卡洛
|6月7-9日
|加拿大大奖赛
|蒙特利尔
|6月21-23日
|西班牙大奖赛
|巴塞罗那
|6月28-30日
|奥地利大奖赛
|红牛环
|7月5-7日
|英国大奖赛
|银石
|7月19-21日
|匈牙利大奖赛
|布达佩斯
|7月26-28日
|比利时大奖赛
|斯帕-弗朗科尚帕
|8月23-25日
|荷兰大奖赛
|赞德弗尔特
|8月30日-9月1日
|意大利大奖赛
|蒙扎
|9月13-15日
|阿塞拜疆大奖赛
|巴库
|9月20-22日
|新加坡大奖赛
|新加坡
|10月18-20日
|美国大奖赛
|奥斯汀
|10月25-27日
|墨西哥城大奖赛
|墨西哥城
|11月1-3日
|巴西大奖赛
|圣保罗
|11月21-23日
|拉斯维加斯大奖赛
|拉斯维加斯
|11月29日-12月1日
|卡塔尔大奖赛
|卢塞尔
|12月6-8日
|阿布扎比大奖赛
|亚斯码头
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