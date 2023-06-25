2024年F1赛历出炉在即，中国大奖赛将回归
F1首席执行官斯蒂法诺·多梅尼卡利暗示2024年赛历将达到符合市场长期发展的“合适”场数——24场，同时中国大奖赛回归势在必行。
目前，F1公司正在与各个赛事推广方商谈2024年赛历，并且预计将在不久后对外发布。原本在添加了拉斯维加斯之后，F1已经计划在2023年将赛历扩大到24场比赛。但是随着中国大奖赛无法如期举行，而艾米利亚-罗马涅大奖赛因洪灾而取消，今年的赛历最终缩减到22场比赛。
但是不出意外的话，2024年赛历将由24场比赛组成。届时，中国大奖赛将回到赛历上，而南非的筹办工作无法及时完成，使得比利时将再次延长合约。
根据国际汽联、F1及车队三方之间的商业合同《协和协议》的规定，每年可以举行比赛的上限是24场。近年来，由于这项锦标赛在全球范围内影响力提升，越来越多的城市表达了举行比赛的兴趣，不少人士暗示F1方面有意把场数增加到25场甚至更多，尽管车队方面对于越来越高强度的差旅对人员健康感到忧心忡忡。
不过日前，多梅尼卡利在F1《Beyong the Grid》播客节目里明确表示，他认为这项顶级赛事应该以24场作为长期的目标。
“我们想在明年有24场比赛，而且我认为24是合适的数字。这个数字符合市场的需求，”他说道。”我觉得这是复杂的物流和工作的人员之间合适的平衡。我觉得我们应该长期保持稳定在这个场数。”
过去三年，F1的版图得到扩张，如今在美国已经有三场比赛——奥斯汀、迈阿密和拉斯维加斯，而沙特阿拉伯、卡塔尔的加入后，尽管赞德弗尔特和伊莫拉的回归，但欧洲以外的赛站已经远远超过车迷们普遍认同的传统比赛。
今年的西班牙大奖赛结束后，又传出马德里——今年承办了第一届《F1展览》——有意举办街道赛，让巴塞罗那的未来再次被打上问号，尽管加泰罗尼亚赛道在2021年与F1续约至2026年。同时，尽管法拉利车手卡洛斯·塞恩斯来自马德里，但他也表示西班牙大奖赛在巴塞罗那举行的传统应该得到延续。
对此，多梅尼卡利在节目里承认与马德里方面表达了意向，并且双方将探讨商业和技术方面的事宜，而且他认为这将对巴塞罗那的推广方起到鞭笞作用，推动他们全方位地改善赛事。
不过，这位F1当家人也提到希望实现在欧洲赛道轮流举办比赛，作为赛历长远发展的一种方案。
“在欧洲我期待看到可以轮流举行比赛。与一些比赛已经有了讨论，我们将在未来两年里正式确认这件事情，”意大利人说到。
“历史悠久的比赛永远都是赛历的一部分，但一些赛事需要认识到他们必须对设施进行翻新。车迷们的不同需求越来越多。如果你不能给到他们应得，那就不在历史悠久了，不是吗？两年前就有关于把比利时排除在赛历之外的讨论，回答是比利时现在在赛历上，但他应对得很好。他们对设施做了投资，以便实现我们想给车迷带来的最好的体验。”
可以理解的是，随着赛历的扩大，如何安排赛历的挑战有增无减，一方面要应对物流运输——而且面对2030年“净零碳”目标，另一方面要让每场赛事充分挖掘市场潜力，外加当地气候等因素。
2024年赛历规划的一大难点是如何赛季初的中东比赛避开斋月，它将在3月10日夜间开始，至4月9日结束。目前比较可能的方案是，三月第一个周末新赛季在巴林揭幕，并且与沙特阿拉伯形成“背靠背”，而且或许在周六举行正赛。
之后，F1将先后在澳大利亚、日本和中国比赛。其中，铃鹿的比赛将从传统的10初月提前到4月，而且与下赛季电动方程式定于东京的揭幕战（3月30日）相隔一周。随后，在4月中旬，大奖赛将自2019年后第一次回到上海。
另外，今年受到洪灾影响而取消的伊莫拉，将在5月中旬回归，而且继续与摩纳哥“连轴转”。但是，阿塞拜疆的时间可能推迟到夏休期后，而欧洲的三连赛安排很可能与今年有所不同。
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