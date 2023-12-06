2024年冲刺赛安排确定，中国大奖赛首次尝试新赛制

新赛季的冲刺赛周末仍然维持在六次，而时隔四年再次举行的中国大奖赛——作为赛季的第五轮——将是第一个周末，而第六轮的迈阿密同样采用该赛制，意味着冲刺赛周末将连续两个周末进行。这意味着上海国际赛车场和围绕迈硬石体育场的迈阿密赛道将成为2021年冲刺赛赛制试点以来新增的两个场地。

其余将采取冲刺赛赛制的四个大奖赛分别是奥地利、美国（奥斯汀）、圣保罗和卡塔尔。其中英特拉各斯将连续四年进行冲刺赛，而其首次亮相见证了刘易斯·汉密尔顿的经典逆转，而红牛环在过去两年都采用这一赛制，美洲赛道和罗塞尔都在今年首次尝试。

刚刚结束的2023赛季里，冲刺赛周末引起了广泛争议，原因是周五唯一一节、60分钟的自由练习结束后，赛车就进入了车检封存状态，使得车队没有足够时间进行调校。尤其是美国大奖赛结束后，刘易斯·汉密尔顿和查尔斯·莱克勒克在赛后车检抽查中，因底板严重磨损后不符合规则被取消了成绩。两支车队都解释称，因为练习时间不足，未能及时发现其预设的调校，在重载油情况下会导致底部的木板在本就非常颠簸的赛道上过度磨损。

据悉目前，F1、国际汽联、车队仍在商讨冲刺赛赛制调整的事宜，基本决定将冲刺赛排位赛改回周五，周六先进行冲刺赛，随后在传统的排位赛时间决出大奖赛的发车顺位。相关周末的车检规则也可能做出修改，从而给予车队更多灵活性。同时，冲刺赛采取部分倒序发车也是议题之一。关于冲刺赛赛制的具体措施将在一月底最终确定。

2024赛季冲刺赛赛程