2024季前测试首日上午：维斯塔潘轻松占据头名

本赛季季前测试仍然只有三天时间，因为每支车队只能派出一辆赛车，每个车手将只有一天半的时间在揭幕战之前熟悉他们的新赛车。

新科三届世界冠军维斯塔潘负责第一天上半段的RB20赛车驾驶工作。启用了梅赛德斯式样散热口的新赛车第一次在公众面前亮相引起了关注，尽管荷兰人有几次侧滑，但还是不出意外地成为赛道上的标杆。

阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和法拉利的查尔斯·莱克勒克都曾排名第一，但上午4小时过半之后，维斯塔潘用C3配方轮胎做出一圈1分32.548秒后保持在头名——这一圈比去年同一阶段他自己设下的时间快0.3秒左右。而摩纳哥人的1分33.685秒位居第二，领先身后的阿隆索。西班牙人总共完成77圈，是本阶段里赛道上里程数最多的车手。

迎来第二个赛季的奥斯卡·皮亚斯特雷首先坐进迈凯伦MCL38赛车，在完成57圈后排名时间榜第四，随后是RB车队的角田裕毅。

梅赛德斯在本次测试的第一个4小时里专注于W15赛车的系统检测。负责第一天全天任务的乔治·拉塞尔在前三个小时里没有跑太多，而且更多时候位于时间榜最后两位。不过午休前，英国人上升到第六，在休息前跑完48圈。在他身后的是瓦尔特利·博塔斯、亚历山大·阿尔本、埃斯特班·奥康和凯文·马格努森。

威廉姆斯成为上午唯一遇到机械故障的车队。在距离午休20分钟左右时，阿尔本的FW46赛车在出2号弯时失去动力后停下，并且无法重新启动。英国车队将进行仔细的检查来确认原因。

周冠宇将在下午接替队友博塔斯驾驶C44赛车出场。