2024季前测试第二日：塞恩斯全天最快

上午阶段过半后，由于11号弯出现窨井盖被掀起的问题需要维护，提前午休，但在下午阶段增加了一个小时。

塞恩斯在午饭时间后接替上午最快的队友查尔斯·莱克勒克驾驶SF-24赛车。随着黄昏的到来、赛道温度开始降低，西班牙人换上较软的C4配方轮胎后冲出一圈1分29.921秒并且保持到结束。这成为本次季前测试开始以来最快的单圈时间。

下赛季将前往法拉利替换塞恩斯的刘易斯·汉密尔顿全天驾驶W15赛车。他在下午阶段过半后一度用C3配方轮胎跑出1分31.066秒并攀升到第二，但之后被红牛的塞尔吉奥·佩雷兹超越。迈凯伦的兰多·诺里斯位居时间榜第四名，随后是丹尼尔·里卡多。

莱克勒克上午做出的最快时间最终停留在当日时间榜第六，高于下午出场的兰斯·斯特罗尔。埃斯特班·奥康、瓦尔特利·博塔斯和奥斯卡·皮亚斯特雷分列第八至第十。

周冠宇负责在上午的阶段里驾驶索伯C44赛车。红旗出现之前，他完成38圈，以1分33.715秒排名第七。这一时间在全天收工时仍然可以排在第13位。

至此，2024赛季季前测试已经完成了三分之二，在下周末的揭幕战巴林大奖赛之前只有最后八个小时的时间给各支车队调整赛车。