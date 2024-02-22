2024季前测试第二日上午：莱克勒克最快，赛道损坏导致阶段提前结束

季前测试每天分为上午和下午两个阶段，期间有一个小时的午饭时间。就在今天上午的阶段过半后不久，11号弯外侧的窨井盖被法拉利赛车掀起，而且碎片击中了摩纳哥人和刘易斯·汉密尔顿的赛车，赛道立即出示红旗。而在延误了40多分钟后，官方宣布上午的阶段不会恢复，但在下午原定的四小时之前多加一个小时的时间。

红旗出现之前，莱克勒克用C3配方轮胎做出的1分31.750秒排在头名，第二位的是迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特雷，俩人用相同配方轮胎做出的时间相差0.5秒之多。莱克勒克的SF-24被井盖撞坏了底板，但在红旗期间已经完成更换。

威廉姆斯的洛根·萨金特用较软的C4配方轮胎做出1分32.578秒，位居第三位。不过美国车手遇到了线控刹车的问题。

除了萨金特之外，其他上午驾车的九位车手都用C3配方轮胎做出个人最快时间。首次驾驶红牛RB20赛车的塞尔吉奥·佩雷兹名列第四，但成为上午里程数最少的车手，红旗之前只跑了20圈。费尔南多·阿隆索名列第五，随后是刘易斯·汉密尔顿。

英国人自他官宣将在明年投奔法拉利后第一次在官方阶段驾驶梅赛德斯赛车。在被井盖撞到W15之前，他的进展顺利，并在半程后上升到第六，超过了今天上午负责C44驾驶工作的周冠宇。中国小将在红旗出现前完成接近40圈。从第八到第十依次是皮埃尔·加斯利、尼科·霍肯博格和角田裕毅。