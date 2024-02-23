2024季前测试收官战：莱克勒克最快，周冠宇第三

最后一个工作日只开始了27分钟，11号弯的窨井盖再次脱落，导致红旗再次出现，并且耽误了73分钟后，在当地时间11点45分重新开始。官方宣布取消午休时间，整个阶段将持续到下午7点结束。

下午2点，原定上午阶段的结束时间，塞恩斯用C3配方轮胎跑出的1分31.247秒排名第一，领先排名第二、使用相同配方轮胎的塞尔吉奥·佩雷兹快了0.236秒。

自从阶段恢复之后，赛道上风平浪静，事实上今年整个三天测试里，除了窨井盖的问题之外，没有发生一次重大的事故或者需要牵引车出动的停车。这使得所有车队都可以按各自的计划进行长距离模拟，包括周冠宇从瓦尔特利·博塔斯手里接管赛车后，一直用C1、C2和C3配方轮胎——下周末赛季揭幕战的三款轮胎——进行测试工作。

莱克勒克下午坐进SF-24赛车后就用C3配方轮胎做出排在队友、佩雷兹身后第三快的时间。此后，同样在下午出场的维斯塔潘用旧轮胎跑出一圈1分30.763秒。摩纳哥人以更快的1分30.409秒回应，但用到了更软一级且下周末不会使用的C4配方轮胎，此后他再次进步到1分30.322秒并且保持到结束。这成为当天最快的单圈时间，但整个三天的最快时间仍是塞恩斯在第二天设下的1分29.921秒。

进入最后一个小时，一些车队在完成所有项目之后，让车手换上较软的轮胎尝试寻找赛车的极限速度。此时，周冠宇用跑了多圈的C3配方轮胎进步到时间榜第11位，位于刘易斯·汉密尔顿之前。

最后半小时，拉塞尔驾驶W15用C4配方跑出1分30.368秒后上升到第二。很快，索伯为周冠宇换上一套C4配方轮胎出场。中国小将的飞驰圈定格在1分30.647秒，虽然相差莱克勒克0.3秒，但恰好超过了维斯塔潘的1分30.755秒（C3配方），前进到第三。这一圈也在三天的总时间榜上排名第四，而周冠宇在5.412公里的萨基尔赛道总共完成186圈、1006公里，顺利完成了新赛季前的测试任务。

RB车队的角田裕毅和威廉姆斯的亚历山大·阿尔本同样用了C4配方轮胎，分列第五和第六。迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷、阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索位居第七八名。塞恩斯早前的标杆时间被挤到第九，在他身后的仍然是佩雷兹当天的个人最快时间。

本次季前测试，里程数方面最多的车手是哈斯的凯文·马格努森，达到239圈、1293公里，他的队友尼科·霍肯博格也有202圈入账，帮助美国车队成为三天里圈数最多的车队——441圈、2386公里，比里程数第二的法拉利多了25圈。

就在周冠宇做完单圈模拟后，距离整场测试结束还剩5分钟，而国际汽联的安全车程序测试开始，先后测试了虚拟安全车、安全车和红旗，以及静态发车、发车程序中止——多一个编队圈、正式发车。这意味着在最后的几分钟里没有赛车能够刷新时间。而下一次维修区绿灯亮起，将是下周四巴林大奖赛的第一节自由练习。

针对11号弯的井盖问题，萨基尔赛道方面将利用间歇期，在出事地点以及赛道上其他地方的井盖边用混凝土加以固定，避免在下周末的赛季揭幕战里造成麻烦。

2024季前测试里程数统计：