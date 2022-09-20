2023年F1赛历出炉并刷新场数之最，中国大奖赛回归

载入语音播放

2023赛季将再次分别从巴林开始，在阿布扎比收官，而揭幕战的日期比近些年提前不少，定于3月5日。

中国大奖赛在连续三年受新冠疫情影响未能举办后，重返下赛季的赛历，并且被安排在与此前一样的四月份，尽管当前国内的入境防疫政策令赛事如何进行仍有不少疑问。

前四场比赛都单独进行，而从第五轮起开始连续作战，由从六月提前知四月底的阿塞拜疆开始，巴库的比赛将与美国迈阿密背靠背。这一安排的实际旅行距离超过了原本今年阿塞拜疆和加拿大蒙特利尔的组合，但国际汽联希望F1与勒芒24小时错开。

由此，伊莫拉从原本四月的日期往后挪，与摩纳哥、西班牙形成赛季里的第一次三连赛。同时，F1宣布已经与摩纳哥续约三年，直至2025赛季。

已经很长一段时间作为夏休期后首轮比赛的比利时斯帕，提前至暑假前的最后一战，与匈牙利背靠背。而整个七月有4场比赛，月初是奥地利与英国连在一起。

下半赛季将从赞德福尔特和蒙扎开始，之后赛季将离开欧洲，再次前往亚洲，先是新加坡和日本的背靠背，其中日本的日期也比传统提前了很多。

2021年已经第一次举办过的卡塔尔大奖赛，今年因为世界杯的关系而暂停，但将在明年开启长达十年的合约。不过因为罗塞尔赛道的改造，届时不会在赛季初期进行，而是10月8日作为一场独立的比赛举办。

随后F1将进行赛季里最后一轮三连赛，分别是美国奥斯汀、墨西哥和巴西。新加入的拉斯维加斯将是倒数第二场比赛，与阿布扎比背靠背。不过，这场新的大奖赛将在周六进行，而不是数年来习以为常的周日。11月26日，赛季将在亚斯码头收官。

与预期一样的是，保罗·里卡德从赛历上消失，意味着法国大奖赛回归后仅仅举办了五年。此外，冲刺赛的场数及赛道有待确定。

虽然2023年季前测试尚未确认，但据悉将于二月底在巴林进行，随后相隔四天就为赛季揭幕。这份赛历由国际汽联世界汽车运动理事会批准，尽管没有像过去那样带星号——意味着有待确认，但可以理解的是仍然是临时版本。如果完全实现，将创造最长赛历的新历史。