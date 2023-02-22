2023年F1季前测试看点
2023赛季F1季前测试将于今天在巴林展开，为期三天的测试在很大程度上将预演赛季开局阶段的竞争格局。
十支车队已经带着新赛车在巴林集结。今年是新规则实施后的第二个赛季，但揭幕战前只有这一轮测试，意味着三天的赛道时间对车队相当宝贵。
每天的测试从巴林当地时间上午10点开始到下午2点15分，进入一个小时的午休，随后从下午3点15分开始继续，直到晚上7点30分收工。每位车手平均将得到一天半的时间来寻找对新赛车的感觉。
阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔由于近日在西班牙进行骑自行车训练时遭遇事故受伤，将缺席本轮测试。车队的替补车手、F2卫冕冠军费利佩·徳鲁戈维奇将代替加拿大人在周四第一个测试日的上午出场，今年加盟英国车队的两届世界冠军费尔南多·阿隆索则在下午接手赛车。
除了阿隆索之外，皮埃尔·加斯利、尼科·霍肯博格都在今年改换门庭，分别代表Alpine和哈斯比赛，而电动方程式前世界冠军尼克·德弗瑞斯、2021年F2年度冠军奥斯卡·皮亚斯特雷和去年从F2“毕业”的美国新秀洛根·萨金特将迎来各自首个F1新秀赛季。
作为二年级生的中国车手周冠宇，将在第一天上午驾驶阿尔法·罗密欧C43赛车首先出场，随后负责第二天全天的测试工作，而最后一天把赛车交给队友瓦尔特利·博塔斯。
本赛季国际汽联对技术规则进行了细微调整，引人关注的是底板高度的上调，试图进一步解决去年以地面效应为主的新空气动力学规则引入之后，不少赛车遭遇的海豚跳问题。鉴于上赛季红牛RB18展现出的超强统治力，已经有一些车队在2023年赛车设计上进行了效仿。
本次测试的重点无疑是法拉利和梅赛德斯能否对去年的“双冠王”红牛构成威胁。法拉利的新车发布，因为直播了SF-23赛车在菲奥拉诺赛道的首航而广受好评。德国车队回归黑色涂装的W14赛车，却被传出在银石拍摄日遭遇了众多问题。
由于赛道时间非常有限，任何设计缺陷、机械故障和驾驶失误都可能导致严重后果。考虑到测试结束后，在下周末巴林揭幕战之前留给车队对赛车调整的时间非常少，加上沙特阿拉伯和澳大利亚都为长距离飞行赛，十辆赛车在这三天里表现出的竞争力差异，很可能将代表赛季初的发车区排名高低。
已知季前测试出场安排：
|车队
|2月23日
|2月24日
|2月25日
|红牛
|维斯塔潘
|佩雷兹/维斯塔潘
|佩雷兹
|
法拉利
|塞恩斯/莱克勒克
|（待定）
|（待定）
|梅赛德斯
|拉塞尔/汉密尔顿
|汉密尔顿/拉塞尔
|拉塞尔/汉密尔顿
|Alpine
|加斯利/奥康
|奥康/加斯利
|加斯利/奥康
|
迈凯伦
|皮亚斯特雷/诺里斯
|诺里斯/皮亚斯特雷
|皮亚斯特雷/诺里斯
|阿尔法·罗密欧
|周冠宇/博塔斯
|周冠宇
|博塔斯
|阿斯顿·马丁
|徳鲁戈维奇/阿隆索
|（待定）
|（待定）
|哈斯
|霍肯博格/马格努森
|马格努森/霍肯博格
|霍肯博格/马格努森
|AlphaTauri
|角田裕毅/德弗瑞斯
|角田裕毅/德弗瑞斯
|德弗瑞斯/角田裕毅
|威廉姆斯
|阿尔本/萨金特
|萨金特
|阿尔本
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