2023年F1季前测试看点

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十支车队已经带着新赛车在巴林集结。今年是新规则实施后的第二个赛季，但揭幕战前只有这一轮测试，意味着三天的赛道时间对车队相当宝贵。

每天的测试从巴林当地时间上午10点开始到下午2点15分，进入一个小时的午休，随后从下午3点15分开始继续，直到晚上7点30分收工。每位车手平均将得到一天半的时间来寻找对新赛车的感觉。

阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔由于近日在西班牙进行骑自行车训练时遭遇事故受伤，将缺席本轮测试。车队的替补车手、F2卫冕冠军费利佩·徳鲁戈维奇将代替加拿大人在周四第一个测试日的上午出场，今年加盟英国车队的两届世界冠军费尔南多·阿隆索则在下午接手赛车。

除了阿隆索之外，皮埃尔·加斯利、尼科·霍肯博格都在今年改换门庭，分别代表Alpine和哈斯比赛，而电动方程式前世界冠军尼克·德弗瑞斯、2021年F2年度冠军奥斯卡·皮亚斯特雷和去年从F2“毕业”的美国新秀洛根·萨金特将迎来各自首个F1新秀赛季。

作为二年级生的中国车手周冠宇，将在第一天上午驾驶阿尔法·罗密欧C43赛车首先出场，随后负责第二天全天的测试工作，而最后一天把赛车交给队友瓦尔特利·博塔斯。

本赛季国际汽联对技术规则进行了细微调整，引人关注的是底板高度的上调，试图进一步解决去年以地面效应为主的新空气动力学规则引入之后，不少赛车遭遇的海豚跳问题。鉴于上赛季红牛RB18展现出的超强统治力，已经有一些车队在2023年赛车设计上进行了效仿。

本次测试的重点无疑是法拉利和梅赛德斯能否对去年的“双冠王”红牛构成威胁。法拉利的新车发布，因为直播了SF-23赛车在菲奥拉诺赛道的首航而广受好评。德国车队回归黑色涂装的W14赛车，却被传出在银石拍摄日遭遇了众多问题。

由于赛道时间非常有限，任何设计缺陷、机械故障和驾驶失误都可能导致严重后果。考虑到测试结束后，在下周末巴林揭幕战之前留给车队对赛车调整的时间非常少，加上沙特阿拉伯和澳大利亚都为长距离飞行赛，十辆赛车在这三天里表现出的竞争力差异，很可能将代表赛季初的发车区排名高低。

已知季前测试出场安排：

车队 2月23日 2月24日 2月25日 红牛 维斯塔潘 佩雷兹/维斯塔潘 佩雷兹 法拉利 塞恩斯/莱克勒克 （待定） （待定） 梅赛德斯 拉塞尔/汉密尔顿 汉密尔顿/拉塞尔 拉塞尔/汉密尔顿 Alpine 加斯利/奥康 奥康/加斯利 加斯利/奥康 迈凯伦 皮亚斯特雷/诺里斯 诺里斯/皮亚斯特雷 皮亚斯特雷/诺里斯 阿尔法·罗密欧 周冠宇/博塔斯 周冠宇 博塔斯 阿斯顿·马丁 徳鲁戈维奇/阿隆索 （待定） （待定） 哈斯 霍肯博格/马格努森 马格努森/霍肯博格 霍肯博格/马格努森 AlphaTauri 角田裕毅/德弗瑞斯 角田裕毅/德弗瑞斯 德弗瑞斯/角田裕毅 威廉姆斯 阿尔本/萨金特 萨金特 阿尔本