2022年F1赛历公布：中国无缘，伊莫拉代替

作为新规则下的第一个赛季，2022赛季计划于3月20日在巴林启动，11月20日在阿布扎比收官。

5月8日的迈阿密将是这个赛程中唯一的首次办赛者，而2020年新冠病毒大流行大流行爆发以来缺席的日本、新加坡都表达了强烈办赛的意愿。但是，由于旅行限制的不确定性，上海没有出现在这份赛历上。传统的4月档期被伊莫拉取代，连续第三年进行艾米利亚-罗马涅大奖赛。

不过，据悉上海的推广方正在寻求下半年办赛的可能性，如果有其他赛站无法举办。同时，F1与中国大奖赛的续约谈判也在进行中，双方有望签订可能持续到2027年的长合约。

疫情之下连续替补办赛的葡萄牙和土耳其，没有登上新的赛历。而即将在今年第一次举行比赛的卡塔尔，为了全力准备明年的世界杯，将跳过2022年。

新赛历中最大的变化：是今年将首次亮相的沙特阿拉伯从12月提前至3月；澳大利亚回归后的日期被摆到了4月；保罗·里卡德则从过去的6月下旬延后至7月下旬，届时将与亨格罗林背靠背，结束夏休期前的争夺。

夏天的休赛期之后，将连续举行两轮三连赛，以便在11月底、卡塔尔世界杯开始前结束整个赛季。

2022年赛历

Date Grand Prix Circuit 20 March Bahrain Sakhir 27 March Saudi Arabia Jeddah 10 April Australia Melbourne 24 April Emilia Romagna Imola * 8 May Miami Miami ** 22 May Spain Barcelona * 29 May Monaco Monte Carlo 12 June Azerbaijan Baku 19 June Canada Montreal 3 July Great Britain Silverstone 10 July Austria Spielberg 24 July France Le Castellet 31 July Hungary Budapest 28 August Belgium Spa-Francorchamps 4 September Netherlands Zandvoort 11 September Italy Monza 25 September Russia Sochi 2 October Singapore Marina Bay * 9 October Japan Suzuka 23 October USA Austin * 30 October Mexico Mexico City 13 November Brazil Sao Paulo 20 November Abu Dhabi Yas Marina

*取决于合约

**取决于赛道鉴定