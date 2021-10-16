2022年F1赛历公布：中国无缘，伊莫拉代替
F1公布2022年赛季的赛历，在达到创纪录的23场大奖赛同时，中国大奖赛因为新冠防疫政策榜上无名，迈阿密将在5月首次办赛。
作为新规则下的第一个赛季，2022赛季计划于3月20日在巴林启动，11月20日在阿布扎比收官。
5月8日的迈阿密将是这个赛程中唯一的首次办赛者，而2020年新冠病毒大流行大流行爆发以来缺席的日本、新加坡都表达了强烈办赛的意愿。但是，由于旅行限制的不确定性，上海没有出现在这份赛历上。传统的4月档期被伊莫拉取代，连续第三年进行艾米利亚-罗马涅大奖赛。
不过，据悉上海的推广方正在寻求下半年办赛的可能性，如果有其他赛站无法举办。同时，F1与中国大奖赛的续约谈判也在进行中，双方有望签订可能持续到2027年的长合约。
来自编辑, 同时阅读:
疫情之下连续替补办赛的葡萄牙和土耳其，没有登上新的赛历。而即将在今年第一次举行比赛的卡塔尔，为了全力准备明年的世界杯，将跳过2022年。
新赛历中最大的变化：是今年将首次亮相的沙特阿拉伯从12月提前至3月；澳大利亚回归后的日期被摆到了4月；保罗·里卡德则从过去的6月下旬延后至7月下旬，届时将与亨格罗林背靠背，结束夏休期前的争夺。
夏天的休赛期之后，将连续举行两轮三连赛，以便在11月底、卡塔尔世界杯开始前结束整个赛季。
2022年赛历
|Date
|Grand Prix
|Circuit
|20 March
|Bahrain
|Sakhir
|27 March
|Saudi Arabia
|Jeddah
|10 April
|Australia
|Melbourne
|24 April
|Emilia Romagna
|Imola *
|8 May
|Miami
|Miami **
|22 May
|Spain
|Barcelona *
|29 May
|Monaco
|Monte Carlo
|12 June
|Azerbaijan
|Baku
|19 June
|Canada
|Montreal
|3 July
|Great Britain
|Silverstone
|10 July
|Austria
|Spielberg
|24 July
|France
|Le Castellet
|31 July
|Hungary
|Budapest
|28 August
|Belgium
|Spa-Francorchamps
|4 September
|Netherlands
|Zandvoort
|11 September
|Italy
|Monza
|25 September
|Russia
|Sochi
|2 October
|Singapore
|Marina Bay *
|9 October
|Japan
|Suzuka
|23 October
|USA
|Austin *
|30 October
|Mexico
|Mexico City
|13 November
|Brazil
|Sao Paulo
|20 November
|Abu Dhabi
|Yas Marina
*取决于合约
**取决于赛道鉴定
shares
comments
Event
Powered by
18+, UK residents only, T&Cs Apply, Gamble Responsibly
Load comments
2022年F1赛历公布：中国无缘，伊莫拉代替
shares
comments
载入语音播放