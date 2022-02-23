2022年F1季前测试揭幕，新一代赛车悉数亮相

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九支车队已经正式发布了各自的2022年赛车，除了中国车手周冠宇加盟的阿尔法·罗密欧在等待2月27日的正式发布前，以临时涂装的C42赛车投入测试。

卫冕世界冠军马克斯·维斯塔潘将驾驶RB18赛车回到赛道上，并且将使用车号“1”。由于红牛在2月9日实际上只是发布了新赛车的涂装，真车直到本次测试才算真正亮相。

而梅赛德斯新阵容刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔将分担上午和下午的测试，后者率先出场，而七届世界冠军会在午休后接手赛车。

事实上在两轮测试总共只有六天的情况下，部分车队都选择在每个工作日让两名车手轮换。除了梅赛德斯之外，法拉利、阿斯顿·马丁、威廉姆斯、阿尔法·罗密欧和哈斯也将如此。

Alpine将由费尔南多·阿隆索承担第一天测试的工作，角田裕毅则负责为AlphaTauri首先驾驶AT03赛车收集数据。

根据阿尔法·罗密欧的安排，第一天的测试工作交给了试车手老将罗伯特·库比卡和新加盟的瓦尔特利·博塔斯。周冠宇将在明天坐进C42赛车。

本次规则改革对赛车的空气动力学进行大幅度修改，复杂的空气动力学装置被去除，取而代之的是上世纪70年代流行的地面效应回归，彻底改变了新一代赛车产生下压力的方式。加上18英寸轮胎的启用，给赛车的操控性带来改变。与此同时，虽然引擎的技术规则基本不变，但是使用含有10%生物成分的E10燃油，对引擎的工作方式带来影响，车手需要重新寻找给油的感觉。

面对如此颠覆性的改变，尽可能多地收集里程对于每支车队来说至关重要，必须确保新赛车的可靠性，同时校对模拟器和真实赛道的数据关联性。对于势必紧张的“军备竞赛”来说，每一圈的里程都可能起到决定性的影响。

每天的季前测试从当地时间上午9点（北京时间下午4点）开始，到下午1点午休1个小时，然后在2点继续进行直到6点（北京时间凌晨1点）收工。

巴塞罗那测试第一日安排（上午/下午）

梅赛德斯：乔治·拉塞尔/刘易斯·汉密尔顿

红牛：马克斯·维斯塔潘

法拉利：查尔斯·莱克勒克/卡洛斯·塞恩斯

迈凯伦：兰多·诺里斯

Alpine：费尔南多·阿隆索

AlphaTauri：角田裕毅

阿斯顿·马丁：塞巴斯蒂安·维特尔/兰斯·斯特罗尔

威廉姆斯：尼古拉斯·拉蒂菲/亚历山大·阿尔本

阿尔法·罗密欧：罗伯特·库比卡/瓦尔特利·博塔斯

哈斯：尼基塔·马兹平/迈克尔·舒马赫