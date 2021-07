2022年新车设计引发车手不同反响

所有20名车手都受邀与新车进行了合影,并获得了围绕其一探究竟,与之近距离“接触”的合适机会。

尽管此前车手们都阅览过设计图纸,并且有些还见识过风洞模型,但这辆全尺寸的模型还是让大家对于明年的赛车拥有了真实的概念。炫目的油漆涂装或许有些喧宾夺主,但真正引人关注的仍是其空气动力学的套件设计。

就如车迷一样,车手们的现实反应无疑褒贬不一。但不可避免的是,为了避免引发不良的舆论导向,大家对任何过于负面的言论都持谨慎态度。

丹尼尔·里卡多对于这款新车外形的调侃视频在社交媒体上引起了短暂的轰动。但这位迈凯伦车手随后否认了自己评论的对象是这辆2022年的新战车。

“那个时候我甚至不知道说了什么,有可能是赛车也或者是其他事情。”里卡多向Motorsport.com表示。“老实说,当赛车被揭开面纱的一刹那,我惊讶于它的涂装,因为我以前从未见过,这真的太酷了。老实说,一旦我们坐进了赛车,只要它充满乐趣、速度够快,我们会有一些有趣的比赛,这就够了。我真的不介意赛车的外形。“

“如果他们成功完成了他们设定的目标,这对车手来说是件好事,”乔治·拉塞尔表示,“我们都想要有难度、公平的比赛。但目前的赛车和规则令我们很难做到这点。但我认为我们走在正确的路上。我们所关心的,是一辆能跑的足够快的车。”

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Nicholas Latifi, Williams, George Russell, Williams, Charles Leclerc, Ferrari, Mick Schumacher, Haas F1, Carlos Sainz Jr., Ferrari, Lance Stroll, Aston Martin, Nikita Mazepin, Haas F1 and Pierre Gasly, AlphaTauri Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

对于车手来说,重要的一点是,这不仅仅是一次“造型演练”。事实上来自国际汽联和F1的顶尖专家学者们已经在这一项目上投入了数年的精力和心血。

“我认为这是令人兴奋的事情,”里卡多表示,“他们并没有在过去6个月里匆匆推出这款赛车,然后说‘哦,我们需要作出改变,这就是未来的样子。’他们确实花了很多心思和努力。所以这不仅让我们充满信心,也让我们备感兴奋,因为它很酷,也很有趣。事实上,即使是现在,我越看这辆车越发现它确实很酷。”

查尔斯·莱克勒克同样认为,这一项目所涉及的技术知识令他备受鼓舞。

“很明显,参与F1的人对于它的了解越深,对这项运动来说越有好处。”法拉利车手表示,“因为他们清楚地知道我们需要做什么来打造更精彩的比赛。所以我真的希望它能像预期的那样表现,显得更有竞争力。这基本上就是我们都想要的,拥有更刺激的比赛。这是这款赛车的主要目标,我希望它能得以实现。”

AlphaTauri车队的皮埃尔·加斯利也很欣赏F1在新的管理层领导下,为打造未来的概念赛车以及提升锦标赛的方方面面所投入的巨大努力。

“我认为这是非常积极的,”法国人说,“重要的是要经常质疑自己的工作,质疑自己所拥有的,并努力改进自己所拥有的产品。所以特别是在当下的时代,F1是一种娱乐,我们必须能够娱乐大众。”

你越提高比赛的精彩程度,你就越有机会增加你的观众和追随者,以及扩大你的粉丝基础。所以我认为这就是他们尽力要做的。如果我们实现了他们的计划和期望的比赛形式,我想这将是所有人的胜仗。”

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Front detail Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“对我们这些车手来说,在赛道上驾驶和竞争会更加刺激。所有的电视台都会更开心,电视机前的观众和车迷也会更兴奋。所以我很期待明年的表现。”

2022年赛车概念的关键是让车手们更容易在弯道跟车,并获得有利的位置进行超车。在过去的几十年里,这一问题对于F1来说犹如“圣杯”般的存在,之前所有的解决方案都收效甚微。

“这非常非常重要,”莱克勒克表示,“当我们跟在一些车后面时,很难解释是怎么回事,但真的就是很难跟上去。我们损失了很多时间,令我们不可能完成超车。所以希望这些赛车的竞争性会更强。

”我认为那是一切的症结所在。”里卡多在谈及这一难题时表示,“这才是真正提升这项运动水平的关键。他们之前在电视上播放了一些往年的比赛回放,那是2019年。在最后的10圈,我被挡在卡洛斯(塞恩斯)的后面,你可以看到我追上了他,但随后却在弯道丧失了一切优势。”

“很明显,当时我的速度更快,轮胎也更新,但因为前方有阻碍,我什么也做不了。如果这项规则能改善这一点,我认为你会看到更多的竞争,甚至是轮对轮的对抗。这是我们真正所期望的,并且我认为有足够的数据来支持它。”

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. L-R: Lewis Hamilton, Mercedes, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Valtteri Bottas, Mercedes, George Russell, Williams, Nicholas Latifi, Williams, Lando Norris, McLaren, Nikita Mazepin, Haas F1, Daniel Ricciardo, McLaren and Nikita Mazepin, Haas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

澳大利亚人也证实,这一问题在他十年的F1职业生涯中确实都不同程度地存在着。 “我认为回顾2014年可能是竞争最精彩的一年。所以我喜欢2014年,因为当时赛车很窄,你可以更轻松地穿梭移动。超车一直是个问题,但2014年没那么严重。”

而加斯利对于现代F1中跟车到底有多难给出了很好的解释。

“你会失去很多下压力,”法国人表示,“随后产生的问题是它会对你的刹车产生影响,对你的空气动力学产生影响,还会增加轮胎打滑。目前轮胎无法应对这一问题。基本上经过三个弯角,你就会丢掉0.6、0.7秒。你还没有办法给前面的家伙施压,因为你没法跟得足够近并尝试超车。所以这确实是个问题。”

“这不是一个容易解决的问题,因为老实说,我们正在以这样的速度推进。这是非常非常困难的,仅仅是车身做到了紧随其后。但我很高兴他们正在尽最大努力实现这一(改善跟车)目标。这是积极的。”

此前里卡多提到的数据是由罗斯·布朗前段时间提供给车手们的。大家也非常欣赏这位F1竞赛总监为了诠释空气动力学细节变化所做的努力。

2022 F1 car Photo by: Formula 1

“能看到白纸黑字的数字总是好事,”加斯利表示,“我的意思是,从这些数字来看,这看起来真的很积极。显然,在这个世界上,你学会了不要总是相信数字,因为有时你会期待某些事情。但无论出于什么原因,我相信结果会略有不同。但我真的很欣赏改变现状并努力改善这项运动的做法。我认为通过引入预算帽,来限制通过开发某些领域来提升表现的理念是正确的。”

“因为归根结底作为车手,你希望自己的发挥才是主导比赛表现的关键。如果一切都由赛车决定,那就没有那么公平,也没有那么有趣了。与此同时,当你知道你的竞争对手的赛车本就比你快一秒时,你永远高兴不起来,因为你知道一切全依赖于赛车。如果赛车变得更加均衡,我们就会把注意力放到车手上面。希望新车能够将其变成现实。”

“所以我们越缩小车与车之间的差距,我们就会越关注车手本身。我想这项运动的娱乐性也会随之提升。希望这些新车能让这一切成真。”

更自私地说,所有车手都希望自己的车队在适应新规则方面做得最好。

“我认为这对我们来说是一个机会,”莱克勒克说。“很明显,尽管我们年复一年地在进步,而且我们正朝着正确的方向前进,整个团队也工作得很好。我相信加以时日,我们会重返巅峰。希望这些新车能让这一切成真。”

翻译/小飞侠

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid. Carlos Sainz Jr., Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing, Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing, Valtteri Bottas, Mercedes, George Russell, Williams, Nicholas Latifi, Williams, Lando Norris, McLaren, Daniel Ricciardo, McLaren and Mick Schumacher, Haas F1 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images