2021年F1临时赛历出炉，越南榜上无名

这份正式公布的临时版赛历，与此前车队收到的方案基本一致，总共有23个比赛周末。但是最大的区别在于，原本应该在今年首次举办大奖赛的越南河内榜上无名，因而在4月25日留下了一个空档。

即将卸任的F1主席兼CEO切斯·凯利曾在早前表示，2021赛季的赛程将恢复到新冠肺炎疫情爆发前的常规化路线，而且与2020年原赛历基本相同。

根据现在的这份临时赛历，新赛季将于3月21日在澳大利亚墨尔本开始，紧接着进行背靠背的巴林大奖赛。间隔两个星期之后，中国大奖赛定于4月11日，尽管赛事续约事宜尚未官方宣布。

跳过4月25日的空档之后，“欧洲赛季”将在5月9日在西班牙巴塞罗那开始。加泰罗尼亚将取代原本应该在今年回归F1且作为欧洲首战的荷兰赞德福尔特。不过，西班牙大奖赛因为合约尚未敲定，被打上了星号。

随着巴塞罗那回到原本的时间，其后的赛程也与往常一致，先后前往摩纳哥，然后是巴库与蒙特利尔的背靠背。6月底与7月初，保罗·里卡德和红牛环将背靠背办赛，接着于7月18日在银石进行常规的英国大奖赛。而8月1日，将在匈牙利进行夏休期前的最后一场比赛。

下半赛季将以一轮三连赛开始，在8月29日结束比利时大奖赛后，车队将从斯帕先转战临近的赞德福尔特，随后才会赶往意大利蒙扎。而休息两周之后，将紧接着进行第二轮——也是最后一轮——三连赛，而且都是长距离飞行，转战于俄罗斯索契、新加坡和日本铃鹿。

美洲赛道和墨西哥城的传统连赛，依然被安排在10月底。但是此前传闻中的里约热内卢，没有出现在2021年赛历上，而是依然由圣保罗的英特拉格斯把持着巴西大奖赛。但是计划于11月14日进行的比赛，被打上了星号。

上周刚刚官方宣布的首场沙特阿拉伯大奖赛，被安排为2021赛季的倒数第二轮，时间为11月28日，地点位于红海边的港口城市吉达。之后，F1大部队将马不停蹄赶赴距离相对较近的阿联酋阿布扎比，进行赛季的收官战。

在全球新冠肺炎疫情的影响下，原本22场比赛构成的2020年赛历，最终调整为17场，大多数赛事在欧洲范围内进行，只有索契、巴林和阿布扎比三条路程较远的赛道。而其他无法举行的亚洲和美洲赛事，由穆杰罗、纽伯格林、波尔蒂芒和伊莫拉填补空缺。

目前为止，只有穆杰罗、纽伯格林、索契和波尔蒂芒对观众售票开放。由于欧洲疫情的反弹，伊莫拉和本周将进行的土耳其大奖赛，都紧急对观众叫停。此外，巴林也宣布只会向抗疫的医务工作者开放。

由于全球仍处于疫情的笼罩持续发展之下，尤其是欧洲不少国家刚刚进入了第二轮封锁状态，2021年赛历究竟能否按计划开展被打上问号。尽管如此，凯利声称在经过多方磋商之后，他有信心赛事都能在确保安全的前提下，以“接近正常”的方式进行——即向观众开放。

“在经过与我们的推广方、车队和国际汽联的全面对话后，我们很高兴地宣布2021年F1临时赛历，”凯利在声明中表示。“我们计划在2021年进行有观众的赛事，那会带来接近正常的体验，并且期待我们的协议得到履行。”

“我们已经证明了，我们能够安全地履行并运作我们的比赛，而我们的推广方日益承认往前发展和管理病毒的必要。事实上，许多东道主想通过我们赛事的平台来向世界展示他们正在前进。”

墨尔本态度乐观

今年3月，在阿尔伯特公园赛道进行的揭幕战在一名迈凯伦车队成员确诊感染病毒之后——英国车队也随机确认退赛，在周五第一节自由练习进行前两个小时，被紧急叫停。

与全球大多数国家相比，澳大利亚在6月才真正爆发疫情，而墨尔本所在的维多利亚州成为了重灾区，长时间处于不同级别的封锁政策之下，直到今天才是连续10天病例零增加。

当前，澳大利亚其他各州已经不同程度向观众开放了体育场设施。据悉，澳大利亚大奖赛公司正与维多利亚州政府和医疗机构进行磋商，探讨明年举行F1揭幕战并迎接观众回归的各种方案。

“我们很激动2021年F1将按传统在墨尔本启动，“澳大利亚大奖赛公司CEO安德鲁·维斯塔科特表示。“我们继续与医疗机构和维多利亚政府密切合作，研究面向观众开放的计划，会在敲定后公布。”

“我们将抱着实用、实用和灵活的态度，为车迷和参赛人员确保安全的环境是我们的首要任务。我们那10.6公里巨大草原的赛道面积，为我们提供了打造安全场地的完美机会。"

然而，澳大利亚政府此前表示可能不会在明年上半年开放国界。但是近期全球在疫苗研发中表现出的积极进展，让人对F1恢复正常报以憧憬。

2021年F1临时赛历