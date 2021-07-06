2021年澳大利亚大奖赛确认取消

原本根据澳大利亚大奖赛主办方与F1的协商，阿尔伯特公园将在11月中下旬举行大奖赛。此举是为了尽最大可能地让大奖赛在今年回到墨尔本，并且为了提高比赛观赏性，已经开始赛道部分路段的改建工作。

当前澳大利亚依旧处于封镜状态。尽管当前墨尔本所在的维多利亚州只有两列，但全国有300-400病例。因为新一轮的反弹以及对Delta变种病株的担忧，澳大利亚多州紧急重新进入封锁状态。同时，澳大利亚出台了新的旅行限制，每周只允许3000人左右入境，同时必须接受严格的检疫隔离。

然而，F1方面与澳大利亚大奖赛公司、当地政府，无法就参赛人员接受隔离措施达成一致，意味着墨尔本的比赛不得不取消，尽管目前距离原定的时间还有4个多月。澳大利亚也成为中国、加拿大和新加坡之后，第四个原先出现在塞历，但被移除的赛站。

2020赛季，就在澳大利亚揭幕战正式启动之前，因为一名迈凯伦工作人员在周四确诊感染病毒，赛事在周五第一节自由练习开始前2小时紧急刹车。如今，F1确定无法在今年前往墨尔本的同时，MotoGP的菲利普岛分站（10月24日）同样无法成行。

可以理解的是，F1方面仍然对今年完成23场大奖赛的计划坚定不移，即使日本、巴西的分站不确定性非常高。当前的首要对策是在奥斯汀的美洲赛道连续举办两场。