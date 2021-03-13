巴林季前测试次日：博塔斯最快，维特尔遇变速箱故障
梅赛德斯在经历了季前测试首日的可靠性问题后，在第二天由瓦尔特利·博塔斯设下当天最快时间，第一次展示W12赛车的能力。
由于变速箱问题，梅赛德斯在第一个工作日浪费了半天时间，全天只收获了48圈。来到第二个工作日，W12终于表现稳定，并且由博塔斯在当天夜幕降临后，用C5配方轮胎做出了最快的1分30.289 秒，超过了AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利用相同配方轮胎做出的上一个标杆。
阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔落后法国车手0.047秒，位列第三。加拿大人超过了下午出场承担测试工作的兰多·诺里斯。连续两天，迈凯伦都由丹尼尔·里卡多在上午的阶段里跑出最快时间，而英国人接手赛车后，一度在下午过半后，超过“黑马”安东尼奥·吉奥维纳兹后占据第一的位置。
驾驶阿尔法·罗密欧赛车的意大利人虽然最终名列第五，但是位于法拉利的查尔斯·莱克勒克之前。前六名领先余下的车手至少0.7秒之多，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲、红牛的塞尔吉奥·佩雷兹分列第八九位。里卡多虽然滑落到第九，但依旧处于驾驶Alpine赛车的费尔南多·阿隆索之前。
梅赛德斯在当天一共完成了116圈，但原本可以里程数更多，如果刘易斯·汉密尔顿没有在上午进入最后一个小时前在13号弯陷入沙石区，引发了第一面红旗。不过W12被运回维修区后，德国车队很快完成了清理工作，令他重返赛道。英国人在当天时间榜上仅名列倒数第二，距离队友博塔斯3秒之多，但是他只用了C2配方的轮胎。
相比之下，今年加盟阿斯顿·马丁的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔没有那么好运。上午负责驾驶赛车的他，在完成5圈后就遇到了变速箱相关问题。在长时间的维修之后，他回到了赛道上，但只是为自己多积累了5圈。
所有十支车队里，只有阿斯顿·马丁没能在第二个工作日达到100圈的里程数。哈斯成为最为高产的车队，由米克·舒马赫和尼基塔·梅兹平总共收获了162圈。
与前一天受到沙尘暴侵袭相比，虽然第二天的天气条件较好，但除了汉密尔顿之外，还有多名车手操控上遇到了麻烦。拉蒂菲两次打转，卡洛斯·塞恩斯也冲上过缓冲区。
下午的阶段里，首次驾驶红牛RB16B赛车的塞尔吉奥·佩雷兹在大直道上准备超过拉蒂菲时，突然左侧引擎盖脱落后被压碎。这次意外导致了当天第二面红旗，以便抢险员清理赛道，不过墨西哥人得以驶回维修区进行维修。
当下午阶段的计时器收工还剩5分钟左右时，为了进行系统检查而第三次发出红旗信号，也提前宣告了全天测试的收工。至此，2021赛季的季前测试已经完成了三分之二，只剩下明天最后8个小时给车队为揭幕战做准备。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|58
|1'30.289
|2
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|87
|1'30.413
|0.124
|3
|Lance Stroll
|Aston Martin
|71
|1'30.460
|0.171
|4
|Lando Norris
|McLaren
|52
|1'30.586
|0.297
|5
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|125
|1'30.760
|0.471
|6
|Charles Leclerc
|Ferrari
|73
|1'30.886
|0.597
|7
|Nicholas Latifi
|Williams
|132
|1'31.672
|1.383
|8
|Sergio Perez
|Red Bull
|117
|1'31.682
|1.393
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|52
|1'32.215
|1.926
|10
|Fernando Alonso
|Alpine
|128
|1'32.339
|2.050
|11
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|57
|1'32.684
|2.395
|12
|Mick Schumacher
|Haas
|88
|1'32.883
|2.594
|13
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|56
|1'33.072
|2.783
|14
|Nikita Mazepin
|Haas
|76
|1'33.101
|2.812
|15
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|58
|1'33.399
|3.110
|16
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|10
|1'38.849
|8.560
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About this article
|Series
|Formula 1
|Author
|Frankie Mao