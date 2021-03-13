巴林季前测试次日：博塔斯最快，维特尔遇变速箱故障

由于变速箱问题，梅赛德斯在第一个工作日浪费了半天时间，全天只收获了48圈。来到第二个工作日，W12终于表现稳定，并且由博塔斯在当天夜幕降临后，用C5配方轮胎做出了最快的1分30.289 秒，超过了AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利用相同配方轮胎做出的上一个标杆。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔落后法国车手0.047秒，位列第三。加拿大人超过了下午出场承担测试工作的兰多·诺里斯。连续两天，迈凯伦都由丹尼尔·里卡多在上午的阶段里跑出最快时间，而英国人接手赛车后，一度在下午过半后，超过“黑马”安东尼奥·吉奥维纳兹后占据第一的位置。

驾驶阿尔法·罗密欧赛车的意大利人虽然最终名列第五，但是位于法拉利的查尔斯·莱克勒克之前。前六名领先余下的车手至少0.7秒之多，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲、红牛的塞尔吉奥·佩雷兹分列第八九位。里卡多虽然滑落到第九，但依旧处于驾驶Alpine赛车的费尔南多·阿隆索之前。

梅赛德斯在当天一共完成了116圈，但原本可以里程数更多，如果刘易斯·汉密尔顿没有在上午进入最后一个小时前在13号弯陷入沙石区，引发了第一面红旗。不过W12被运回维修区后，德国车队很快完成了清理工作，令他重返赛道。英国人在当天时间榜上仅名列倒数第二，距离队友博塔斯3秒之多，但是他只用了C2配方的轮胎。

相比之下，今年加盟阿斯顿·马丁的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔没有那么好运。上午负责驾驶赛车的他，在完成5圈后就遇到了变速箱相关问题。在长时间的维修之后，他回到了赛道上，但只是为自己多积累了5圈。

所有十支车队里，只有阿斯顿·马丁没能在第二个工作日达到100圈的里程数。哈斯成为最为高产的车队，由米克·舒马赫和尼基塔·梅兹平总共收获了162圈。

与前一天受到沙尘暴侵袭相比，虽然第二天的天气条件较好，但除了汉密尔顿之外，还有多名车手操控上遇到了麻烦。拉蒂菲两次打转，卡洛斯·塞恩斯也冲上过缓冲区。

下午的阶段里，首次驾驶红牛RB16B赛车的塞尔吉奥·佩雷兹在大直道上准备超过拉蒂菲时，突然左侧引擎盖脱落后被压碎。这次意外导致了当天第二面红旗，以便抢险员清理赛道，不过墨西哥人得以驶回维修区进行维修。

当下午阶段的计时器收工还剩5分钟左右时，为了进行系统检查而第三次发出红旗信号，也提前宣告了全天测试的收工。至此，2021赛季的季前测试已经完成了三分之二，只剩下明天最后8个小时给车队为揭幕战做准备。