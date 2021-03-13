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巴林季前测试次日：博塔斯最快，维特尔遇变速箱故障

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梅赛德斯在经历了季前测试首日的可靠性问题后，在第二天由瓦尔特利·博塔斯设下当天最快时间，第一次展示W12赛车的能力。

巴林季前测试次日：博塔斯最快，维特尔遇变速箱故障

由于变速箱问题，梅赛德斯在第一个工作日浪费了半天时间，全天只收获了48圈。来到第二个工作日，W12终于表现稳定，并且由博塔斯在当天夜幕降临后，用C5配方轮胎做出了最快的1分30.289 秒，超过了AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利用相同配方轮胎做出的上一个标杆。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔落后法国车手0.047秒，位列第三。加拿大人超过了下午出场承担测试工作的兰多·诺里斯。连续两天，迈凯伦都由丹尼尔·里卡多在上午的阶段里跑出最快时间，而英国人接手赛车后，一度在下午过半后，超过“黑马”安东尼奥·吉奥维纳兹后占据第一的位置。

驾驶阿尔法·罗密欧赛车的意大利人虽然最终名列第五，但是位于法拉利的查尔斯·莱克勒克之前。前六名领先余下的车手至少0.7秒之多，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲、红牛的塞尔吉奥·佩雷兹分列第八九位。里卡多虽然滑落到第九，但依旧处于驾驶Alpine赛车的费尔南多·阿隆索之前。

梅赛德斯在当天一共完成了116圈，但原本可以里程数更多，如果刘易斯·汉密尔顿没有在上午进入最后一个小时前在13号弯陷入沙石区，引发了第一面红旗。不过W12被运回维修区后，德国车队很快完成了清理工作，令他重返赛道。英国人在当天时间榜上仅名列倒数第二，距离队友博塔斯3秒之多，但是他只用了C2配方的轮胎。

相比之下，今年加盟阿斯顿·马丁的四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔没有那么好运。上午负责驾驶赛车的他，在完成5圈后就遇到了变速箱相关问题。在长时间的维修之后，他回到了赛道上，但只是为自己多积累了5圈。

所有十支车队里，只有阿斯顿·马丁没能在第二个工作日达到100圈的里程数。哈斯成为最为高产的车队，由米克·舒马赫和尼基塔·梅兹平总共收获了162圈。

与前一天受到沙尘暴侵袭相比，虽然第二天的天气条件较好，但除了汉密尔顿之外，还有多名车手操控上遇到了麻烦。拉蒂菲两次打转，卡洛斯·塞恩斯也冲上过缓冲区。

下午的阶段里，首次驾驶红牛RB16B赛车的塞尔吉奥·佩雷兹在大直道上准备超过拉蒂菲时，突然左侧引擎盖脱落后被压碎。这次意外导致了当天第二面红旗，以便抢险员清理赛道，不过墨西哥人得以驶回维修区进行维修。

当下午阶段的计时器收工还剩5分钟左右时，为了进行系统检查而第三次发出红旗信号，也提前宣告了全天测试的收工。至此，2021赛季的季前测试已经完成了三分之二，只剩下明天最后8个小时给车队为揭幕战做准备。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 58 1'30.289  
2 France Pierre Gasly AlphaTauri 87 1'30.413 0.124
3 Canada Lance Stroll Aston Martin 71 1'30.460 0.171
4 United Kingdom Lando Norris McLaren 52 1'30.586 0.297
5 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 125 1'30.760 0.471
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari 73 1'30.886 0.597
7 Canada Nicholas Latifi Williams 132 1'31.672 1.383
8 Mexico Sergio Perez Red Bull 117 1'31.682 1.393
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren 52 1'32.215 1.926
10 Spain Fernando Alonso Alpine 128 1'32.339 2.050
11 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 57 1'32.684 2.395
12 Germany Mick Schumacher Haas 88 1'32.883 2.594
13 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 56 1'33.072 2.783
14 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 76 1'33.101 2.812
15 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 58 1'33.399 3.110
16 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 10 1'38.849 8.560
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