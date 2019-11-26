塞恩斯表示2021年不考虑迈凯伦之外的车队

和大多数车手一样，塞恩斯的F1合同将在2020赛季到期。

F1前三车队梅赛德斯、法拉利和红牛车队的车手席位都有可能在2021年发生变化，而塞恩斯在迈凯伦车队的第一年就表现亮眼，使他成为明年转会市场有力的候选人。

西班牙人在本赛季中的表现令人印象深刻，带领连续几年状态低迷的迈凯伦锁定制造商年度积分榜前四名。

“自从我加盟车队以来，就一直呈持续上升势头，”塞恩斯被Motorsport.com问及2021赛季转会市场及他的个人意向时回答说，“这显然极具吸引力，但在F1行业中也不常见。”

“我在车队中感到非常高兴，并且为车队现在的成绩感到骄傲。我认为现在思考2021赛季的事情还尚早，而且大家都知道我在这支车队中非常开心。我认为我们对彼此感到高兴，当前我不考虑其他车队。”

塞恩斯非常享受他F1生涯中个人表现最佳的赛季，在巴西大奖赛首次获得领奖台成绩更是锦上添花。他表示近几年的经历，包括2018年在雷诺厂商车队与尼科·霍肯伯格搭档时困难磨炼了他，令他为本赛季进一步表现自己做好了准备。

“与尼科搭档的那年让我从有经验的车手身上学到不少，”塞恩斯说到，“我之前的队友都是只有一年F1经验的车手，因此在尼科身边对我来说学到不少新知识。”

“来到迈凯伦以后我认识到我已经准备好接受挑战，我理解赛车平衡性的方式、研发赛车的方式、对速度的认知，我在红牛二队和雷诺车队时已经为此打下基础。我需要做的就是融入车队，迅速地在车队中适应，然后自然会有好的结果。没有什么事情让我感到害怕。”

翻译/七七