2020 F1赛季或将在六月开始

澳大利亚大奖赛已经被官方宣布取消之后的14个小时里，F1和国际汽联宣布了下周末的巴林大奖赛和接下来的越南大奖赛推迟的消息。

消息人士指出，当迈凯伦一名队员被诊断出感染了冠状病毒，从而在墨尔本引发混乱之后，许多车队已经表示他们将不会参加巴林的比赛。

为了努力控制冠状病毒爆发，越南方面也已经实施了严格的新旅行限制。因此当地的形势也变得不为可控。

但随着越来越多的迹象表明，未来几周，全球爆发的新冠疫情在欧洲只会变得更糟，目前F1也正在着手于取消荷兰、西班牙和摩纳哥大奖赛。

这意味着F1或许要到6月7日的巴库大奖赛才会开启本赛季的首场比赛，并在此后被缩短的赛季中“见缝插针”地插入比赛。

F1首席执行切斯·凯利周五在墨尔本表示，在迅速扩散的冠状病毒形势下，这项运动将面临一些关于其下一步行动的艰难谈判。

“目前我们的重点是在这个周末解决这些问题，”美国人表示，“很明显，我刚从越南回来，所以我们正在和合作伙伴们讨论接下来的比赛。”

“我认为在这一点上，我们真正想做的是确保我们处理好这里的问题，妥善处理它们。”

“但在未来几天，显然我们将应对未来的比赛。这是一个很难预测的情况——每个人都关乎‘流动’这个词，这显然是一个易变的情况。”

“今天的情况不同于两天前，也不同于四天前。所以在形势迅速变化的情况下，试图观望并做出这类预测是具有挑战性的。”

当被问及F1工作人员应该订票前往哪里时，凯利表示：“每个人都想知道答案，我们也很想知道。但我认为你不能强迫别人回答你现在没有答案的事情。

“我认为我们必须继续做我们正在做的事情，尽可能联系全球的每一个人，每一位专家。”

“很明显，我们是一项全球性的运动。因此，你知道我们不仅要处理单个国家的问题，还要处理一系列复杂的问题。但我认为，随着形势的发展，我们必须继续应对这些问题。”