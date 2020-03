2020赛季F1最热门话题

现行的“方程式”自从2014年启用,似乎已经被梅赛德斯研究得相当透彻。DAS系统无论是否会投入实战,都证明了这支德国车队真正的强大之处。凭借这份对胜利的持续渴望以及其创新思维,看起来今年的世界冠军已经在向“银箭”挥手。而与此同时,刘易斯·汉密尔顿即将踏上成为“七冠王”之路。

汉密尔顿一直坚称他从没想过追赶迈克尔·舒马赫的纪录,但是在已经手握六个锦标赛头衔和84场大奖赛胜利的情况下,追平及超越纪录势在必行,不是吗?

2019赛季,汉密尔顿又走过了一条不同的夺冠旅程。这一次,他不是排位赛战绩最出色的车手,不仅被查尔斯·莱克勒克抢下了“杆位之王”,还输给了队友瓦尔特利·博塔斯;赛季初,他看上去无法甩开梅赛德斯队友;在蒙扎与莱克勒克“硬碰硬”时,他选择了为大局着想。

这是一个与过去不同的汉密尔顿:他不再锋芒毕露,但是成熟老道;他不没有施展出自己所有的纯速度,但是以智谋挫败了那些年轻的全力以赴的挑战者。然而即便如此,他宣称自己要在今年“达到另一个水平”,为此他要变成“机器”。

公平地说,汉密尔顿不是要追平舒马赫的纪录,他只是将竭力追求个人的第七个F1世界冠军,就像他拿下前六个那样。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in the garage

两位公认的潜力相当的年轻车手终于站在了同一级别的战场上,是2019赛季留下最令人期待的故事。

只要给他一颗能赢得比赛的引擎,马克斯·维斯塔潘就不会让你失望。如今的荷兰人,俨然是汉密尔顿之外,赛道上最令人赏心悦目的车手。而且在战斗技艺上,他已经告别了早期的鲁莽,越来越懂得有时候胜利需要耐心的等待。而本田说从维斯塔潘身上看到了一个“年轻的塞纳”,既是对他的热忱期待,也是对他工作态度的认可。

现在,维斯塔潘是红牛的绝对核心,只要给他一辆他需要的赛车,他知道剩下的工作需要怎么完成。

莱克勒克同样如此。仅仅用了半个赛季的时间,他就在法拉利树立了自己的威望。不出意外地,他让四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔褪去了光芒,成为法拉利“未来的支柱”。

2019赛季,一辆对他来说全新的赛车,在他的手里很快找到了速度,七个杆位显示了他与身俱来的速度天赋。而他的比赛技艺,随着与汉密尔顿、维斯塔潘的战斗并且在与维特尔的内部对抗——也包括俩人在赛道上的纠纷和撞车——中飞快长进。

毫无疑问,汉密尔顿是他们共同的标杆和击败的对象。但同时,像去年奥地利那样的战斗,只是一个宿敌之战的序幕。

Charles Leclerc, Ferrari and Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing on the podium

2019赛季已经证明了,红牛可以向梅赛德斯发起挑战,只要本田引擎有足够的性能。然而奥地利车队知道,这是他们无法掌控的,只能相信日本的伙伴能够完成所有人期望的工作。

去年的三场胜利,对本田来说是苦尽甘来,但是接下来的挑战只会更大。红牛不会满足于在一个赛季里赢得个别比赛,而是要争夺年度冠军——也是本田的终极目标。

与迈凯伦相比,本田从红牛得到了更多的理解和支持。红牛有着自己鲜明的纪律,同时又鼓励创新,而且在处理危机公关时不会“甩锅”。这无疑减轻双方的负担,向着共同的目标迈进。

底盘本身就是红牛的强项,季中研发也是其擅长之处。只是如何取得良好的开局,是车队需要解决的问题。为此,今年红牛改变了新车生产的流程,提前一周完成组装,力求在墨尔本就能向前冲击。

维斯塔潘驾驶赛车的能耐已经无需多言,只是在他不断成长的过程中,如何能为赛车研发出更多的力还需要时间证明。他与车队续约至2023年,说明对红牛的信赖。这对红牛留住本田是好事,但反过来也是压力。因为一旦本田出现闪失,维斯塔潘显然不会接受无法争夺世界冠军。

红牛、本田、维斯塔潘可以一起创造很多惊天动地的成绩,但是命运却掌握在日本制造商手里。

法拉利在2019赛季发生了罕见的内斗且两败俱伤的局面,而且还不止一次。从赛季初确定以维特尔为“一号车手”之后,到两名车手分别在蒙扎和俄罗斯拒绝遵守约定,最后在巴西相撞后退赛只是时间问题。

技术型管理者比诺托声称法拉利高层已经吸取了教训,改变就是2020赛季开始的时候将平等地对待两名车手,但是车队却在冬歇期与莱克勒克续约至2024年,仿佛给合约即将到期的维特尔敲响了警钟。

尽管比诺托又在新车发布会后表示维特尔是2021赛季的首选,但是跃马明显的态度转变,会对德国人在赛道上的举动带去什么影响。所谓的赛季初平等原则,又会带来什么样的后果。

管理层缺乏手腕,是法拉利当前的薄弱环节之一。而在冬季测试里,其新车SF1000的竞争力成为了最大的问号。“揭幕战没有机会争胜”、“如果开局不利就提前转向2021年”……真真假假,只有法拉利自己清楚,但是很快他们就无法隐藏。

Racing Point的新赛车RP20引起了争议,因为视觉上实在难以区分它与去年梅赛德斯W10的区别。

车队毫不否认在空气动力学的设计上模仿了世界冠军车队的概念,毕竟在规则允许之下,其使用了德国车队制造的悬挂系统。理论上,同样的空气动力学概念可以把性能最大程度地发挥出来。当然,哪怕一模一样的赛车,最终还是需要塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔两个人把积分带回来。

这辆粉色版W10最叫人唏嘘的地方,无疑是此前Racing Point一直抱怨哈斯使用了诸多法拉利技术。如今,在劳伦斯·斯特罗尔入主后,车队立马调转了态度,只为了抢回年度第四。

但是迈凯伦在2019赛季之后积累了更多的信心。安德雷亚斯·塞德尔领导下的车队,已经重回正轨,也在卡洛斯·塞恩斯和兰多·诺里斯这对新搭档身上,找到了自己的节奏。只要迈凯伦做好充足的准备,保持上赛季结束时的势头,在2020年再次登上领奖台并非奢望。

反倒是雷诺将如何应对新赛季的挑战,同样值得时间的验证。用埃斯特班·奥康换下彻底失望的尼科·霍肯伯格,由帕特·弗莱取代尼克·切斯特出任底盘技术总监,显示了法国制造商车队的决心。但是激进的手段,要想在2020赛季短期内实现立竿见影的效果,恐怕并不容易。

更名后的AlphaTauri不会满足于作稳定的积分区争夺者。从“心理创伤”中振作的皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特更不会甘心“二队”的角色,哪怕不能重回“一队”,也要为自己挣得2021赛季有竞争力的席位。

因此可以预见的是,中游集团的争夺将在本赛季更加激烈。

今年赛道上的20名车手,有16个人没有2020年及以后的合约。就算排除斯特罗尔,那么也还是有15个人之多。而且,这些人中包括了汉密尔顿、维特尔这两位顶级大牌。

这意味着在新赛季发展到不同阶段,不同车手分别需要与原(其他)车队展开正式的合约谈判。最刺激的假设,当然就是去年曾流传过的汉密尔顿离开梅赛德斯而加盟法拉利。当然最极端的话,也可以是汉密尔顿留在梅赛德斯,但维特尔成为他的新队友,而如此一来,里卡多可能就是法拉利的人选。

看起来,汉密尔顿和维特尔将成为整个车手市场移动的关键,而且极有可能撬动中游车队的一系列决定。

除了莱克勒克和维斯塔潘之外,拥有合约的是埃斯特班·奥康(与雷诺至2021年)和塞尔吉奥·佩雷兹(与Racing Point至2022年)。但是在F1世界里,众所周知,有合同也并不作数。而且不能排除另一种极端的可能性,就像红牛领队克里斯蒂安·霍纳在去年年底预言的那样:所有车队都保持人员稳定。

今年的车手市场,究竟会出现多米诺效应,还是变成一团泡沫?可以肯定是,这一轮的“饥荒期”会比任何时候来得更早。

“2021改革”的确不是“狼来了”,已经近在眼前。虽然商业上的新版《协和协议》还没有签署,但是现有车队必然会对2021赛季提前开始准备。托托·沃尔夫声称,如果明年赛车的设计研发开始太晚,至少会落后0.5秒。所以如何平衡本赛季和下赛季的资源利用,对所有车队来说,都是一项大挑战。

下赛季将实施“预算帽”,规定了在21场比赛的条件下,每支车队一年在竞赛方面预算封顶为1.75亿美元。所以不出意外的就是,财力雄厚的车队会在本赛季加大投入,并非为了2020年的成绩,而是用在2021年赛车上。财力有限的小车队,也只能硬着头皮这么做,否则一旦在明年开局不利——如哈斯和威廉姆斯去年遭遇的挫折——再要扭转局面可能难上加难。

在某种程度上,这也能解释哈斯、AlphaTauri大量采购法拉利和红牛的“同款”装备,而Racing Point更是在今年直接模仿梅赛德斯前一年的设计。只有这样,才能把核心资源用到关键的领域。

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Jean Todt, President, FIA, Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM, and Nikolas Tombazis

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images