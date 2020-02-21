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2020赛季第一轮巴塞罗那季前测试数据

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2020赛季第一轮巴塞罗那季前测试数据
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2020年2月21日 下午11:19

2020年F1第一轮季前测试的三天时间里，所有十支车队的十辆新赛车总共跑了3941圈，相当于60场西班牙大奖赛的总里程数。

2020年是现行F1技术规则的最后一个赛季。只有细微的修改，意味着新赛车实际是2019赛车的进一步升级版本，当然个别车队也在部分设计上做了改变。

从本赛季开始，由于原始赛历达到创纪录的22场大奖赛，测试天数就有所缩减。在季前测试从原来的八天减少到六天的同时，取消了季中测试。虽然中国大奖赛因为新冠肺炎的爆发而延期，但是季前测试依旧维持六天。

总体上看，没有车队在第一轮测试里因遭遇重大的可靠性问题而大量损失时间。三天中，只有哈斯车队在最后一天下午，由于爆胎引发凯文·马格努森撞墙，延误了既定工作。而整轮测试下来，赛道红旗出现的次数屈指可数，一共只有六次。

虽然季前测试单圈时间榜的排名意义有限，但是梅赛德斯还是包揽了前二名。不过，设下杆位的并不是六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿，而是他在梅赛德斯的队友瓦尔特利·博塔斯。对比明显的是，法拉利在前三天侧重于对新赛车SF1000的理解和收集数据。

去年落入谷底的威廉姆斯，把新车FW43准时运到巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道并且投入工作。两名车手乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲都没有遇到大问题。

第二轮季前测试将在2月26日（下周三）开始，同样为期三天，地点也仍旧是巴塞罗那。

车手个人里程

车手 车队 单圈时间 轮胎配方 个人总圈数
博塔斯 梅赛德斯 1分15.732秒（第三日） C5 221
汉密尔顿 梅赛德斯 1分16.516秒（第三日） C5 273
莱科宁 阿尔法·罗密欧 1分17.091秒（第二日） C5 134
奥康 雷诺 1分17.102秒（第三日） C4 190
斯特罗尔 Racing Point 1分17.338秒（第三日） C4 168
佩雷兹 Racing Point 1分17.347秒（第二日） C3 203
科维亚特 AlphaTauri 1分17.427秒（第三日） C4 178
吉奥维纳兹 阿尔法·罗密欧 1分17.469秒（第三日） C5 231
维斯塔潘 红牛 1分17.516秒（第一日） C3 254
里卡多 雷诺 1分17.574秒（第三日）

C4

190
加斯利 AlphaTauri 1分17.783秒（第三日）

C4

206
塞恩斯 迈凯伦 1分17.842秒（第一日）

C3

237
阿尔本 红牛 1分17.912秒（第二日）

C2

217
维特尔 法拉利 1分18.154秒（第二日）

C4

173
拉塞尔 威廉姆斯 1分18.168秒（第一日）

C3

189
莱克勒克 法拉利 1分18.289秒（第一日）

C3

181
格罗斯让 哈斯 1分18.380秒（第三日）

C3

206
拉蒂菲 威廉姆斯 1分18.382秒（第一日）

C3

135
库比卡 阿尔法·罗密欧 1分18.386秒（第一日）

C3

59
诺里斯 迈凯伦 1分18.454秒（第三日）

C3

186
马格努森 哈斯 1分18.466秒（第一日）

C3

110

车队总里程数

车队 总圈数
梅赛德斯 494
红牛 471
阿尔法·罗密欧 424
迈凯伦 423
AlphaTauri 384
雷诺 380
Racing Point 371
法拉利 354
威廉姆斯 324
哈斯 316

引擎总里程数

引擎 总圈数
梅赛德斯 1189
法拉利 1094
本田 855
雷诺 803
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