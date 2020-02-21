2020年F1第一轮季前测试的三天时间里，所有十支车队的十辆新赛车总共跑了3941圈，相当于60场西班牙大奖赛的总里程数。
2020年是现行F1技术规则的最后一个赛季。只有细微的修改，意味着新赛车实际是2019赛车的进一步升级版本，当然个别车队也在部分设计上做了改变。
从本赛季开始，由于原始赛历达到创纪录的22场大奖赛，测试天数就有所缩减。在季前测试从原来的八天减少到六天的同时，取消了季中测试。虽然中国大奖赛因为新冠肺炎的爆发而延期，但是季前测试依旧维持六天。
总体上看，没有车队在第一轮测试里因遭遇重大的可靠性问题而大量损失时间。三天中，只有哈斯车队在最后一天下午，由于爆胎引发凯文·马格努森撞墙，延误了既定工作。而整轮测试下来，赛道红旗出现的次数屈指可数，一共只有六次。
虽然季前测试单圈时间榜的排名意义有限，但是梅赛德斯还是包揽了前二名。不过，设下杆位的并不是六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿，而是他在梅赛德斯的队友瓦尔特利·博塔斯。对比明显的是，法拉利在前三天侧重于对新赛车SF1000的理解和收集数据。
去年落入谷底的威廉姆斯，把新车FW43准时运到巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道并且投入工作。两名车手乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲都没有遇到大问题。
第二轮季前测试将在2月26日（下周三）开始，同样为期三天，地点也仍旧是巴塞罗那。
车手个人里程
|车手
|车队
|单圈时间
|轮胎配方
|个人总圈数
|博塔斯
|梅赛德斯
|1分15.732秒（第三日）
|C5
|221
|汉密尔顿
|梅赛德斯
|1分16.516秒（第三日）
|C5
|273
|莱科宁
|阿尔法·罗密欧
|1分17.091秒（第二日）
|C5
|134
|奥康
|雷诺
|1分17.102秒（第三日）
|C4
|190
|斯特罗尔
|Racing Point
|1分17.338秒（第三日）
|C4
|168
|佩雷兹
|Racing Point
|1分17.347秒（第二日）
|C3
|203
|科维亚特
|AlphaTauri
|1分17.427秒（第三日）
|C4
|178
|吉奥维纳兹
|阿尔法·罗密欧
|1分17.469秒（第三日）
|C5
|231
|维斯塔潘
|红牛
|1分17.516秒（第一日）
|C3
|254
|里卡多
|雷诺
|1分17.574秒（第三日）
|
C4
|
190
|加斯利
|AlphaTauri
|1分17.783秒（第三日）
|
C4
|
206
|塞恩斯
|迈凯伦
|1分17.842秒（第一日）
|
C3
|
237
|阿尔本
|红牛
|1分17.912秒（第二日）
|
C2
|
217
|维特尔
|法拉利
|1分18.154秒（第二日）
|
C4
|
173
|拉塞尔
|威廉姆斯
|1分18.168秒（第一日）
|
C3
|
189
|莱克勒克
|法拉利
|1分18.289秒（第一日）
|
C3
|
181
|格罗斯让
|哈斯
|1分18.380秒（第三日）
|
C3
|
206
|拉蒂菲
|威廉姆斯
|1分18.382秒（第一日）
|
C3
|
135
|库比卡
|阿尔法·罗密欧
|1分18.386秒（第一日）
|
C3
|
59
|诺里斯
|迈凯伦
|1分18.454秒（第三日）
|
C3
|
186
|马格努森
|哈斯
|1分18.466秒（第一日）
|
C3
|
110
车队总里程数
|车队
|总圈数
|梅赛德斯
|494
|红牛
|471
|阿尔法·罗密欧
|424
|迈凯伦
|423
|AlphaTauri
|384
|雷诺
|380
|Racing Point
|371
|法拉利
|354
|威廉姆斯
|324
|哈斯
|316
引擎总里程数
|引擎
|总圈数
|梅赛德斯
|1189
|法拉利
|1094
|本田
|855
|雷诺
|803
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|Series
|Formula 1
|Event
|第一轮巴塞罗那测试
|Author
|Frankie Mao
2020赛季第一轮巴塞罗那季前测试数据
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