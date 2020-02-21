2020赛季第一轮巴塞罗那季前测试数据

2020年是现行F1技术规则的最后一个赛季。只有细微的修改，意味着新赛车实际是2019赛车的进一步升级版本，当然个别车队也在部分设计上做了改变。

从本赛季开始，由于原始赛历达到创纪录的22场大奖赛，测试天数就有所缩减。在季前测试从原来的八天减少到六天的同时，取消了季中测试。虽然中国大奖赛因为新冠肺炎的爆发而延期，但是季前测试依旧维持六天。

总体上看，没有车队在第一轮测试里因遭遇重大的可靠性问题而大量损失时间。三天中，只有哈斯车队在最后一天下午，由于爆胎引发凯文·马格努森撞墙，延误了既定工作。而整轮测试下来，赛道红旗出现的次数屈指可数，一共只有六次。

虽然季前测试单圈时间榜的排名意义有限，但是梅赛德斯还是包揽了前二名。不过，设下杆位的并不是六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿，而是他在梅赛德斯的队友瓦尔特利·博塔斯。对比明显的是，法拉利在前三天侧重于对新赛车SF1000的理解和收集数据。

去年落入谷底的威廉姆斯，把新车FW43准时运到巴塞罗那-加泰罗尼亚赛道并且投入工作。两名车手乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲都没有遇到大问题。

第二轮季前测试将在2月26日（下周三）开始，同样为期三天，地点也仍旧是巴塞罗那。

车手个人里程