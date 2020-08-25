F1更新2020赛季剩余赛历，土耳其确定办赛

伊斯坦布尔公园赛道曾在2005至2011年期间举办过七场土耳其大奖赛，但因为财政原因而未能在合约到期后继续办赛。

自由传媒接管F1之后，就与伊斯坦布尔公园赛道进行了接洽，包括这项运动的主席兼CEO切斯·凯利与土耳其总统埃尔多安进行过会晤。

由于全球新冠疫情的持续发展，本赛季的F1不得不以欧洲为据点展开。原赛历上定于4月的越南大奖赛和中国大奖赛虽然曾计划推迟到11月，但终因为疫情的不确定性和国际旅行限制等多方面原因无法在今年进行。

为了填补这个空白，F1与土耳其方面达成了一致，将在11月15日，把大奖赛带回伊斯坦布尔公园赛道。这场时隔九年再次举行的土耳其大奖赛将单独举行，不与任何其他赛事连接，也成为2020赛历上的最后一块拼图。

在休息两周之后的11月29日，F1将按照很早之前确定的计划，前往中东开启最后一个“三连赛”。届时，巴林将连续举行两场，其中第一场仍为“巴林大奖赛”，而第二场则以赛道所在地区的名字命名——“萨基尔大奖赛”。阿布扎比大奖赛仍是本赛季的最后一场，将于12月13日在亚斯码头进行。

随着本次赛历的更新，2020年F1世界锦标赛的全部日程都已经确定，总共有17场大奖赛组成，达到了凯利在澳大利亚大奖赛叫停之后提到的15-18场的目标，很大程度上得益于穆杰罗、纽伯格林、波尔蒂芒、伊莫拉、伊斯坦布尔公园临时候补办赛。

受到全球卫生危机的影响，澳大利亚、越南、中国、摩纳哥、阿塞拜疆、法国、日本、美国、加拿大、墨西哥、巴西不得不在今年与F1大奖赛无缘，包括河内原计划首次办赛。

近期，凯利透露F1管理公司已经在制订2021年赛历，将有21场大奖赛，而且基本与新冠肺炎疫情爆发前的场次一致。可以理解的是，合同今年到期的中国大奖赛正与F1就续约事宜进行积极洽谈。

此外，2020年F2赛季的余下赛程也得以敲定。在斯帕、蒙扎、穆杰罗和索契之后，将在巴林的第二个周末进行最后二轮的比赛。相比之下，F3赛季较为短暂，除了本周末在斯帕之外，只剩下在蒙扎和穆杰罗两个周末。

2020赛季F1剩余赛事