2020澳大利亚大奖赛正式取消

在国际汽联和F1发表声明的同时，澳大利亚大奖赛主办方在一份独立声明中表示，其“收到F1关于取消F1澳大利亚大奖赛所有F1活动的建议”。此前，作为垫场赛的Supercars已经表示将遵循F1方面的决定。

昨天晚上，迈凯伦发表退出墨尔本比赛的声明后，十支车队主管紧急召开会议。当时有多支车队明确表示反对继续比赛。然而，F1、国际汽联和澳大利亚大奖赛主办方迟迟没有做出表态。

今天上午7点，维多利亚州政府召开紧急会议，而之前还在越南河内的F1主席切斯·凯利在早上8点多抵达墨尔本后直奔阿尔伯特赛道参加会议。在此期间，原先支持继续比赛的车队阵营中只剩下最后两支。

与此同时，社交媒体爆料，两位世界冠军基米·莱科宁和塞巴斯蒂安·维特尔已经打飞机离开墨尔本。

Motorsport中文网也从知情人士获悉，雷诺作为迈凯伦的引擎供应商和梅赛德斯也是最初反对比赛的车队，而且戴姆勒集团连夜致电车队放弃比赛。

当天上午，在情况不明的情况下，多支车队员工不得不按“正常日子”抵达赛道进行工作。

在国际汽联、F1和澳大利亚大奖赛主办方发表取消2020澳大利亚大奖赛的联合声明前，梅赛德斯车队做出独立声明，声称其“今天已经致信国际汽联和F1，要求取消2020澳大利亚大奖赛。”

声明中写道：“我们感受到这项运动的车迷对比赛不能够按计划进行的失望。但是，对我们最重要的绝对是我们车队成员和广大F1社区人士的身心健康。

“在此不可抗力事件之下，我们正经新冠肺炎大流行，我们不再觉得如果我们继续参加这项赛事，对我们员工是安全的。

“我们着重强调，随着欧洲疫情家具，最主要在意大利，并且在我们的同行竞争者如迈凯伦不能在如此好处他们控制的情况下比赛，我们不觉得继续参加一项赛事是正确的。

“我们车队将因此在今天早上到赛道上进行打包工作。