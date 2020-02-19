2020赛季官方季前测试在西班牙巴塞罗那拉开序幕，罗伯特·库比卡亮相，法拉利则因塞巴斯蒂安·维特尔因身体不适而改变首日工作计划。
上午九点测试正式开始之前，哈斯和阿尔法·罗密欧先后在维修区了举行了简短的2020年赛车发布会。
阿尔法·罗密欧换下了此前C39赛车在菲奥拉诺赛道首航时启用的情人节版涂装，而是以红白相间的正式涂装亮相。今年加盟车队并担任替补车手的波兰老将库比卡，承担了今天上午的工作，而下午则会交给安东尼奥·吉奥维纳兹。
梅赛德斯照例采用轮换的方式，上午由瓦尔特利·博塔斯驾驶W11赛车，卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿将在下午接手。
由于维特尔报告感觉身体状况不佳，法拉利临时调整了首日的安排。查尔斯·莱克勒克将首先负责驾驶SF1000赛车的工作。
雷诺2020款赛车R.S.20终于露出真容，但是以全黑的面貌示人。埃斯特班·奥康和丹尼尔·里卡多将在上、下午进行轮换。
除了雷诺之外，此前只是发布了新车涂装的Racing Point也以RP02真身投入测试。
第一轮测试首日车手安排
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Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo
1/1
Photo by: Luke Smith
|车队
|车手
|梅赛德斯
|博塔斯/汉密尔顿
|法拉利
|莱克勒克
|红牛
|维斯塔潘
|迈凯伦
|塞恩斯
|雷诺
|奥康/里卡多
|AlphaTauri
|科维亚特
|哈斯
|马格努森
|Racing Point
|佩雷兹/斯特罗尔
|阿尔法·罗密欧
|库比卡/吉奥维纳兹
|威廉姆斯
|拉塞尔/拉蒂菲
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|Frankie Mao
2020年F1季前测试正式开启
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