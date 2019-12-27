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Formula 1 / 特别专题

2019赛季F1五大闪光时刻

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2019赛季F1五大闪光时刻
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2019年12月27日 下午6:47

2019年F1不出意外地继续由刘易斯·汉密尔顿和梅赛德斯主导，虽然世界冠军争夺的剧本略显单调，但不少闪光点拯救了这个赛季的话题性。

加斯利的救赎

2019年，皮埃尔·加斯利犹如坐了一趟过山车：从升入红牛时的充满了希望，到赛季开始后的挫折感，再到半个赛季就被送回红牛二队的沮丧，最后在赛季结束时找回自我。

与马克斯·维斯塔潘搭档肯定是有压力的，而季前测试里的撞车显然让加斯利从一开始就困难重重。既然到了红牛，衡量他的标准不再是像2018年代表红牛二队在巴林拿到第四就能欢欣雀跃，甚至第六名都只能算及格。

法国人在银石获得第四名算是不俗的表现，也得到了克里斯蒂安·霍纳的称赞。但是更多时间里的差强人意发挥和成绩，显然对红牛要与法拉利竞争来说，是不足够的。

如果红牛没有做出调整，加斯利下半年在“一队”的成绩未必一定不如比亚历山大·阿尔本。但是坎坷的上半年对他最大的影响无疑在信心和心理上。

虽然“下放”的决定也可能对加斯利产生巨大的打击，但是他没有被负面情绪吞没，反而在回到更轻松和熟悉的环境后调整到应有的状态。在英特拉格斯的第二名，是他完成的一次个人救赎。

Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, celebrates with his trophy on the podium

Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, celebrates with his trophy on the podium

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

莱克勒克蒙扎称雄

查尔斯·莱克勒克刚加入法拉利，就在赛季初以火箭般的速度成长。杆位、胜利、比世界冠军队友塞巴斯蒂安·维特尔更出色的发挥，为他在马拉内罗迅速建立自己的地位，也成为“Tifosi”的新希望。

七天前在斯帕夺取了职业生涯首胜，为他赢下意大利大奖赛添加了更猛的“作料”。赛前法拉利庆祝九十周年活动，打造了不折不扣的天时地利人和，令现场的氛围在摩纳哥人获胜后达到顶峰。

由身穿红色队服的车手在“速度圣殿”站上最高领奖台上的意义，对法拉利和法拉利拥趸来说，远超在赛历上任何其他一场比赛获胜。而且2010年费尔南多·阿隆索之后，法拉利人一直在等待新英雄的出现，但无论“二进宫”的基米·莱科宁和维特尔都没能成功。反倒是初来乍到的莱克勒克做到了，这更让法拉利高层相信他可以成为车队未来的支柱。

不仅如此，胜利对年轻的莱克勒克同样有别样的意义。他在斯帕的胜利，因为同龄好友安东恩·休伯特的去世而留下阴影。而悲伤过后，蒙扎的热烈气氛，为F1和所有车迷及时送来“正能量”，诠释了无数人为这项运动全情投入甚至做出牺牲的原因。

Race winner Charles Leclerc, Ferrari celebrates on the podium with the champagne

Race winner Charles Leclerc, Ferrari celebrates on the podium with the champagne

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

汉密尔顿第六冠

虽然所有人都预料到了汉密尔顿在今年捧回第六冠，但是真的见证这个时刻，尤其是这个历程，还是不由让人肃然起敬。

“博塔斯2.0”和不在巅峰状态的维特尔显然无力阻挡汉密尔顿，维斯塔潘和莱克勒克是唯一的不确定因素。尽管他们向汉密尔顿发起了强烈的冲击，但更加衬托出英国人已经愈发全面和老道。如今的他，在个人驾驶技术层面上已然凌驾于现役其他车手之上。更加令他对手感到可怕的，是汉密尔顿强大的精神力，似乎没有任何事情可以动摇他取胜的信念。

霍根海姆是今年唯一一个他的状态没有达到最佳的周末，但也是因为生病的关系，导致他出现了一次驾驶失误。而在巴西，他因为攻击过猛而撞到了阿尔本，而他立即主动认错。那时他已经没有了争夺世界冠军的包袱，只想放任自己与“年轻一代”战斗，也在某种程度上为将来做试探。

可见，当汉密尔顿的专注度“在线”时，他几乎是“随心所欲”地拿到他需要的成绩。这样的他无疑是13年来最强的“汉密尔顿”，但他仍然觉得没有达到“最佳”。看来，追平及打破迈克尔·舒马赫的纪录绝不会是他的“终点站”。

Pole sitter Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Pole sitter Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1

Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

疯狂的霍根海姆

连续两年德国大奖赛在霍根海姆举行，本身已经有些意外，没想到这一次的场面更加疯狂。

湿滑的赛道上，汉密尔顿、莱克勒克、瓦尔特利·博塔斯接连犯错。芬兰人原本有机会缩小同队友的积分差距，却错失良机。尽管算不上完全的争冠转折点，但是博塔斯的势头从此明显受阻。

犯下大错的，还有主场比赛的尼科·霍肯伯格。他本有希望第一次登上F1领奖台，终结自己保持的尴尬纪录。结果，他在大好机会面前不但失手，而且也让雷诺车队失去了对他最后的信任，从而无缘2020赛季。

不过，也有人在倒下的地方爬起。与一年前在雨中撞车退赛形成强烈反差的，是维特尔虽然因赛车机械故障错过排位赛，不得不从最后一位发车，但他以出色的表现追回了第二名。维斯塔潘则又一次展现了他在雨地上高超的作战技巧，笑到了最后。这场乱战，也见证了今年回归的丹尼尔·科维亚特重返领奖台，也帮助红牛二队自2008年意大利激荡赛后一次重返领奖台。

那个周日的暴雨，完全捣毁了梅赛德斯参加赛车运动125周年的庆祝仪式。为了这个周末，德国公司筹划了整整一年，甚至还冠名了赛事——霍根海姆因此才能连续两年办赛，不想却中了魔咒，酿成一个惨剧。

毫不夸张地说，你能在F1看到的一切跌宕起伏情节，都在这场比赛中呈现。

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, lead the field away at the start

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10, and Max Verstappen, Red Bull Racing RB15, lead the field away at the start

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

本田首胜

维斯塔潘以精彩的超车，强势地战胜了莱克勒克，不仅连续第二年为红牛在主场勇夺胜利，更是帮助本田拿下2015年回到F1后的第一场胜利。经过了与迈凯伦合作留下的种种噩梦，日本制造商在这一刻扬眉吐气。

去年红牛宣布与本田合作的时候，尽管日本公司在动力单元开发方面有进步，但业内人士仍不看好这一新合作关系在2019赛季能取得实质性的成绩。红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科博士还在赛季前高调地喊出五场胜利的目标时，所有人都纳闷他是哪里来的信心，更为他的豪言壮语捏把汗。

红牛在赛季初有些慢热，但那没有影响本田的升级计划。日本公司在赛季中的第一场重要赛事，就是红牛的奥地利主场，结果得偿所愿——也是实至名归。

赛季结束时，红牛的胜利场数停留在“3”，但是维斯塔潘在摩纳哥、匈牙利都只是惜败于汉密尔顿；墨西哥的结果原本也可能完全不同；巴西大奖赛的领奖台也一度有可能被本田阵营包揽。

从成绩来说，本田显然在2019赛季实现了飞跃，而第一跃就在红牛环，更令公司高层看到了他们对F1投入带来的回报。如今，日本制造商已经确认至少参加F1直到2021赛季。

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport celebrate with the trophy and the champagne

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport celebrate with the trophy and the champagne

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport celebrate with the trophy and the champagne

Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda and Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport celebrate with the trophy and the champagne

Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

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