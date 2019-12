2019赛季F1五大闪光时刻

加斯利的救赎

2019年,皮埃尔·加斯利犹如坐了一趟过山车:从升入红牛时的充满了希望,到赛季开始后的挫折感,再到半个赛季就被送回红牛二队的沮丧,最后在赛季结束时找回自我。

与马克斯·维斯塔潘搭档肯定是有压力的,而季前测试里的撞车显然让加斯利从一开始就困难重重。既然到了红牛,衡量他的标准不再是像2018年代表红牛二队在巴林拿到第四就能欢欣雀跃,甚至第六名都只能算及格。

法国人在银石获得第四名算是不俗的表现,也得到了克里斯蒂安·霍纳的称赞。但是更多时间里的差强人意发挥和成绩,显然对红牛要与法拉利竞争来说,是不足够的。

如果红牛没有做出调整,加斯利下半年在“一队”的成绩未必一定不如比亚历山大·阿尔本。但是坎坷的上半年对他最大的影响无疑在信心和心理上。

虽然“下放”的决定也可能对加斯利产生巨大的打击,但是他没有被负面情绪吞没,反而在回到更轻松和熟悉的环境后调整到应有的状态。在英特拉格斯的第二名,是他完成的一次个人救赎。

莱克勒克蒙扎称雄

查尔斯·莱克勒克刚加入法拉利,就在赛季初以火箭般的速度成长。杆位、胜利、比世界冠军队友塞巴斯蒂安·维特尔更出色的发挥,为他在马拉内罗迅速建立自己的地位,也成为“Tifosi”的新希望。

七天前在斯帕夺取了职业生涯首胜,为他赢下意大利大奖赛添加了更猛的“作料”。赛前法拉利庆祝九十周年活动,打造了不折不扣的天时地利人和,令现场的氛围在摩纳哥人获胜后达到顶峰。

由身穿红色队服的车手在“速度圣殿”站上最高领奖台上的意义,对法拉利和法拉利拥趸来说,远超在赛历上任何其他一场比赛获胜。而且2010年费尔南多·阿隆索之后,法拉利人一直在等待新英雄的出现,但无论“二进宫”的基米·莱科宁和维特尔都没能成功。反倒是初来乍到的莱克勒克做到了,这更让法拉利高层相信他可以成为车队未来的支柱。

不仅如此,胜利对年轻的莱克勒克同样有别样的意义。他在斯帕的胜利,因为同龄好友安东恩·休伯特的去世而留下阴影。而悲伤过后,蒙扎的热烈气氛,为F1和所有车迷及时送来“正能量”,诠释了无数人为这项运动全情投入甚至做出牺牲的原因。

汉密尔顿第六冠

虽然所有人都预料到了汉密尔顿在今年捧回第六冠,但是真的见证这个时刻,尤其是这个历程,还是不由让人肃然起敬。

“博塔斯2.0”和不在巅峰状态的维特尔显然无力阻挡汉密尔顿,维斯塔潘和莱克勒克是唯一的不确定因素。尽管他们向汉密尔顿发起了强烈的冲击,但更加衬托出英国人已经愈发全面和老道。如今的他,在个人驾驶技术层面上已然凌驾于现役其他车手之上。更加令他对手感到可怕的,是汉密尔顿强大的精神力,似乎没有任何事情可以动摇他取胜的信念。

霍根海姆是今年唯一一个他的状态没有达到最佳的周末,但也是因为生病的关系,导致他出现了一次驾驶失误。而在巴西,他因为攻击过猛而撞到了阿尔本,而他立即主动认错。那时他已经没有了争夺世界冠军的包袱,只想放任自己与“年轻一代”战斗,也在某种程度上为将来做试探。

可见,当汉密尔顿的专注度“在线”时,他几乎是“随心所欲”地拿到他需要的成绩。这样的他无疑是13年来最强的“汉密尔顿”,但他仍然觉得没有达到“最佳”。看来,追平及打破迈克尔·舒马赫的纪录绝不会是他的“终点站”。

疯狂的霍根海姆

连续两年德国大奖赛在霍根海姆举行,本身已经有些意外,没想到这一次的场面更加疯狂。

湿滑的赛道上,汉密尔顿、莱克勒克、瓦尔特利·博塔斯接连犯错。芬兰人原本有机会缩小同队友的积分差距,却错失良机。尽管算不上完全的争冠转折点,但是博塔斯的势头从此明显受阻。

犯下大错的,还有主场比赛的尼科·霍肯伯格。他本有希望第一次登上F1领奖台,终结自己保持的尴尬纪录。结果,他在大好机会面前不但失手,而且也让雷诺车队失去了对他最后的信任,从而无缘2020赛季。

不过,也有人在倒下的地方爬起。与一年前在雨中撞车退赛形成强烈反差的,是维特尔虽然因赛车机械故障错过排位赛,不得不从最后一位发车,但他以出色的表现追回了第二名。维斯塔潘则又一次展现了他在雨地上高超的作战技巧,笑到了最后。这场乱战,也见证了今年回归的丹尼尔·科维亚特重返领奖台,也帮助红牛二队自2008年意大利激荡赛后一次重返领奖台。

那个周日的暴雨,完全捣毁了梅赛德斯参加赛车运动125周年的庆祝仪式。为了这个周末,德国公司筹划了整整一年,甚至还冠名了赛事——霍根海姆因此才能连续两年办赛,不想却中了魔咒,酿成一个惨剧。

毫不夸张地说,你能在F1看到的一切跌宕起伏情节,都在这场比赛中呈现。

本田首胜

维斯塔潘以精彩的超车,强势地战胜了莱克勒克,不仅连续第二年为红牛在主场勇夺胜利,更是帮助本田拿下2015年回到F1后的第一场胜利。经过了与迈凯伦合作留下的种种噩梦,日本制造商在这一刻扬眉吐气。

去年红牛宣布与本田合作的时候,尽管日本公司在动力单元开发方面有进步,但业内人士仍不看好这一新合作关系在2019赛季能取得实质性的成绩。红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科博士还在赛季前高调地喊出五场胜利的目标时,所有人都纳闷他是哪里来的信心,更为他的豪言壮语捏把汗。

红牛在赛季初有些慢热,但那没有影响本田的升级计划。日本公司在赛季中的第一场重要赛事,就是红牛的奥地利主场,结果得偿所愿——也是实至名归。

赛季结束时,红牛的胜利场数停留在“3”,但是维斯塔潘在摩纳哥、匈牙利都只是惜败于汉密尔顿;墨西哥的结果原本也可能完全不同;巴西大奖赛的领奖台也一度有可能被本田阵营包揽。

从成绩来说,本田显然在2019赛季实现了飞跃,而第一跃就在红牛环,更令公司高层看到了他们对F1投入带来的回报。如今,日本制造商已经确认至少参加F1直到2021赛季。

