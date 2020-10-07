维特尔于2015年加入法拉利，目标是效仿他的童年英雄迈克尔·舒马赫，为马拉内罗的车队再度拿下世界冠军。

这位四届F1世界冠军在2017年和2018年都获得了年度亚军，并为法拉利赢得了14场分站胜利。但在经过之后表现令人失望的18个月后，法拉利决定在2020赛季结束后不再与德国人续约，并且取而代之签下了迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯。

维特尔将在2021年接替塞尔吉奥·佩雷兹成为阿斯顿·马丁F1车队的一员。他表示自己对于在法拉利的五年职业生涯并不后悔，但也承认在意大利车队的经历是一场失败。

“是的，我确实失败了，因为我给自己设定了在法拉利赢得年度冠军的任务和目标，”维特尔在《Beyond the Grid》播客节目中说道，“但我失败了。我没有能够实现目标。”

德国人最终未能在马拉内罗高度政治化的环境中取得成功。但他也承认自己在车队幕后的所作所为本可以有所不同。

“有些事情我应该做得更好，有些事情我可能早该看到了，有些抗争我可能不应该惹祸上身，”他解释道。

“但是话又说回来，我认为所发生的一切把我带到了现在的位置。如果我是公正、严厉的，那么我已经失败。这是原因所在吗？可能是的，但我不接受将它们作为借口。所以，无论发生了什么，那都将我推向了新的一步，让我更上一层楼。

“也许有的（抗争）不值得抗争，但这可能是我本性的一部分。我认为我在这些小抗争中也有自己的观点。但归根结底我认为这是你成长和学习的方式。我很高兴能够继续前进。”

明年Racing Point将以阿斯顿·马丁F1车队的全新身份亮相。尽管车队规模比法拉利小得多，但维特尔已经开始期待从新东家开启新的篇章。

33岁的维特尔表示，在车队老板劳伦斯·斯特罗尔的亲自游说下，有诸多原因最终促使他决定加盟英国车队，而如今他也正在享受这项“有趣项目”的全新挑战。

“我认为从表现、比赛方面、车队当前的位置、未来可能的位置以及潜力等各方面来看，这些目标都很容易被达成，” 他补充说道。

“这听起来像是一个有趣的项目，并让我最终决定成为参与其中的一份子。那和法拉利大不相同，显然以Racing Point的现状，未来的阿斯顿·马丁会继续发展。

“有很多事情将会首次发生，我认为这对整个车队来说都将是一次不可思议的挑战。加入之后，我希望我能做出很多贡献，并且无论是在赛车里还是赛车外都完成出色的工作。”

翻译/小飞侠

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