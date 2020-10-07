Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
托斯卡纳大奖赛
11 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
Russian GP
25 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
Tickets
09 10月
Next event in
1 days
See full schedule
R
Formula 1
巴林大奖赛
Tickets
27 11月
Next event in
50 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身

shares
comments
维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身
By:

塞巴斯蒂安·维特尔承认没能为法拉利赢得F1世界冠军是一段失败经历，并且声称在幕后”本不应该为一些抗争而惹祸上身“。

维特尔于2015年加入法拉利，目标是效仿他的童年英雄迈克尔·舒马赫，为马拉内罗的车队再度拿下世界冠军。

这位四届F1世界冠军在2017年和2018年都获得了年度亚军，并为法拉利赢得了14场分站胜利。但在经过之后表现令人失望的18个月后，法拉利决定在2020赛季结束后不再与德国人续约，并且取而代之签下了迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯。

维特尔将在2021年接替塞尔吉奥·佩雷兹成为阿斯顿·马丁F1车队的一员。他表示自己对于在法拉利的五年职业生涯并不后悔，但也承认在意大利车队的经历是一场失败。

 “是的，我确实失败了，因为我给自己设定了在法拉利赢得年度冠军的任务和目标，”维特尔在《Beyond the Grid》播客节目中说道，“但我失败了。我没有能够实现目标。”

德国人最终未能在马拉内罗高度政治化的环境中取得成功。但他也承认自己在车队幕后的所作所为本可以有所不同。

 “有些事情我应该做得更好，有些事情我可能早该看到了，有些抗争我可能不应该惹祸上身，”他解释道。

 “但是话又说回来，我认为所发生的一切把我带到了现在的位置。如果我是公正、严厉的，那么我已经失败。这是原因所在吗？可能是的，但我不接受将它们作为借口。所以，无论发生了什么，那都将我推向了新的一步，让我更上一层楼。

 “也许有的（抗争）不值得抗争，但这可能是我本性的一部分。我认为我在这些小抗争中也有自己的观点。但归根结底我认为这是你成长和学习的方式。我很高兴能够继续前进。”

明年Racing Point将以阿斯顿·马丁F1车队的全新身份亮相。尽管车队规模比法拉利小得多，但维特尔已经开始期待从新东家开启新的篇章。

33岁的维特尔表示，在车队老板劳伦斯·斯特罗尔的亲自游说下，有诸多原因最终促使他决定加盟英国车队，而如今他也正在享受这项“有趣项目”的全新挑战。

“我认为从表现、比赛方面、车队当前的位置、未来可能的位置以及潜力等各方面来看，这些目标都很容易被达成，” 他补充说道。

 “这听起来像是一个有趣的项目，并让我最终决定成为参与其中的一份子。那和法拉利大不相同，显然以Racing Point的现状，未来的阿斯顿·马丁会继续发展。

 “有很多事情将会首次发生，我认为这对整个车队来说都将是一次不可思议的挑战。加入之后，我希望我能做出很多贡献，并且无论是在赛车里还是赛车外都完成出色的工作。”

翻译/小飞侠

Related video

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

Previous article

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛
Load comments

About this article

Series Formula 1
车手 塞巴斯蒂安 维特尔
车队 法拉利车队
Author Filip Cleeren

Trending Today

MotoGP西班牙阿拉贡站排位 马奎斯夺杆位后摔车
MotoGP MotoGP / 排位赛报告

MotoGP西班牙阿拉贡站排位 马奎斯夺杆位后摔车

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

Latest news

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

国际汽联：防疫规则足够在世界各地举办F1比赛
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

国际汽联：防疫规则足够在世界各地举办F1比赛

戴姆勒重申梅赛德斯将长期参加F1
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

戴姆勒重申梅赛德斯将长期参加F1

Trending

1
MotoGP

MotoGP西班牙阿拉贡站排位 马奎斯夺杆位后摔车

2
Formula 1

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

Latest news

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身
Formula 1

维特尔：有些法拉利的幕后抗争，我不应该惹祸上身

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛
Formula 1

莱科宁：只要我还享受F1，就很高兴比赛

国际汽联：防疫规则足够在世界各地举办F1比赛
Formula 1

国际汽联：防疫规则足够在世界各地举办F1比赛

戴姆勒重申梅赛德斯将长期参加F1
Formula 1

戴姆勒重申梅赛德斯将长期参加F1

塞恩斯：车迷“可以尽情笑话”我转投法拉利的决定
Formula 1

塞恩斯：车迷“可以尽情笑话”我转投法拉利的决定

Latest videos

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片 03:36
Formula 1

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

F1引擎模式解释 04:44
Formula 1

F1引擎模式解释

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻 08:37
Formula 1

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权