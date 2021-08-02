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Formula 1 / Hungarian GP 新闻

威廉姆斯CEO皮卡托希望拉塞尔获得梅赛德斯席位

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, Grand prix editor

威廉姆斯车队首席执行官约斯特·卡皮托透露，他希望梅赛德斯能在2022赛季签下乔治·拉塞尔，因为他相信英国小将已经具备了为顶级车队效力的实力。

威廉姆斯CEO皮卡托希望拉塞尔获得梅赛德斯席位

自2019赛季开始以来，拉塞尔一直与威廉姆斯并肩作战，并在刚结束的匈牙利大奖赛上获得第八名，首次为威廉姆斯车队斩获积分。

同时自2017年以来，拉塞尔作为梅赛德斯青年车手项目的一份子，在效力F1期间也一直受到德国车队的照顾，并被看好有望在明年加盟这支顶级车队。

梅赛德斯已经表示，将在今年夏天的某个时候在其现任车手瓦尔特利·博塔斯和拉塞尔之间做出抉择。对此威廉姆斯表示，如果梅赛德斯没有选择拉塞尔，他们将很乐于继续与他合作，并在英国人的未来有眉目之前不会决定明年的车队阵容。

在即将进入夏休之际，当被问及是否能透露关于拉塞尔未来的“风声”时，卡皮托回答道：“我不知道，我也不关心。”

同时德国人补充表示，尽管他希望看到拉塞尔有机会给梅赛德斯留下深刻的印象，但无论结果如何，威廉姆斯都会力挺自己的这位现役车手。

 “我希望乔治能得到这一席位，因为以他目前职业生涯的水平完全配得上一支顶级车队并有实力为冠军而战，”卡皮托如是说，”如果一位年轻车手有这样的机会，我绝不会阻止他。所以我希望他能得到这个机会。”

 “从车队的角度来说，我们当然很想留住他。所以如果他能加盟梅赛德斯并得到这一席位，我们会全力支持他。但即便没有，他也会得到我们的鼎力支持。”

George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

George Russell, Mercedes F1 W11, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

拉塞尔在去年的萨基尔大奖赛中首次代表梅赛德斯出战，顶替因确诊新冠而缺席的刘易斯·汉密尔顿。他不仅在排位赛中一举拿下第二，更差点赢得比赛。

而汉密尔顿明年队友的最终人选，也将在车手市场引发多米诺骨牌效应。威廉姆斯作为目前为数不多在2022赛季拥有两个自由席位的车队之一，也自然成为了夏休期间的焦点车队。

威廉姆斯也曾时不时地表示，其尚不急于决定明年的阵容。在新东家多利顿资本的领导下，车队正在慢慢恢复，因此受到了车手们的高度关注。

“我想，每一位明年没有确定席位或选择的车手，现在都在和我们谈判，” 卡皮托表示。 “对目前还拥有空缺位置的车队来说，我们的席位在F1中无疑是个‘香饽饽’。”

翻译/小飞侠

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