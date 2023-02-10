佩雷兹推动红牛2023年F1赛车向“一个特定的方向“开发

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佩雷兹于2021赛季加盟红牛，取代亚历山大·阿尔本。但就像前任阿尔本和皮埃尔·加斯利一样，墨西哥人发现自己不仅无法像队友马克斯·维斯塔潘一样快，同时也很难很好地驾驭红牛赛车。

2022年开始，佩雷兹驾驶“超重”的RB18赛车时，相对维斯塔潘来说，表现相当强劲，继赛季初拿下沙特阿拉伯的杆位后，又在摩纳哥大奖赛赢得了一场闻名遐迩的胜利，而就在那个周末，33岁的墨西哥人与红牛续约至2024年年底。

但随着红牛赛车成功地“减重”，维斯塔潘得以根据自己的喜好进一步平衡赛车，并从他偏爱的转向过度调校中获得更多的圈速。相反，随着赛车开发的进展，佩雷兹承认他对于赛车的舒适度与赛季之初相比有所下降。因此尽管在2022年底重新振作，他仍在车手积分榜第二名的争夺中输给了法拉利的查尔斯·莱克勒克。

在红牛的2023年新车发布会上，当佩雷兹被问及是否能够与车队一起解决他的问题，以防止RB19出现类似的状态下滑时，墨西哥人表示：“是的，当然。有些事情是我们要做的。”

“我们相信这辆赛车已经变得更好了。我一直在推动车队朝着一个特定的方向前进，并相信我们正在朝着那个方向前进。不过我们走着瞧吧。一旦我们拿到了这辆车，一切都是为了让自己适应这辆车，并试图发挥它的最佳性能。”

Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

佩雷兹承认自己需要为2022年的一些挣扎表现承担责任，并表示到今年年底，他的维修区团队已经开始理解在赛车调校上所犯的错误。

“从我们所犯的错误中学习，我认为有时我们在调校上采取了错误的方向，这对于我们理解问题是非常关键的，”他解释道。“我认为我们在赛季结束时弄清楚了我们对赛车的处理方式，所以这对我们来说至关重要。我认为我们正在朝着正确的方向前进。”

翻译/小飞侠