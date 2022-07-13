马西正式离开国际汽联

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2019赛季揭幕前夕，长期担任赛事总监角色的查理·怀特突然去世后，一年前为英国人担任过副手的马西临危受命，他在先临时接替之后被扶正。同时，他也兼任安全代表，只有怀汀三种角色里的另一项——发车员，他没有承担。

虽然此后澳大利亚人的一些举动引起过争论，但2021赛季阿布扎比收官战上，他在最后时刻安全车重启环节出现重大失误，没有遵守已有的规则条文。这使得马克斯·维斯塔潘在最后一圈超过刘易斯·汉密尔顿后赢下比赛，并且最终夺得了世界冠军。

在一片非议声中，国际汽联对这起事件展开了调查。今年二月，作为调查工作的一部分，马西被免除了职务，但据称国际汽联给他安排了内部的其他岗位。

然而本周二，国际汽联对外宣布马西已经离开。一份声明中写道：“国际汽联确认，迈克尔·马西已决定离开国际汽联，搬到澳大利亚，为了更接近他的家人并且接受新的挑战。”

“在查理·怀特2019年突然去世后，他（马西）作为国际汽联F1赛事总监和安全代表监督了三年，以专业和专注的方式履行了他所承担的众多职责。国际汽联感谢他的奉献，并祝他未来一切顺利。”

去年12月的阿布扎比决战之后，马西还没有接受过任何采访。