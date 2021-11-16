马西：梅赛德斯和红牛在激烈的冠军争夺战中“无所不用其极”

上周的圣保罗大奖赛见证了正在持续竞争的红牛和梅赛德斯，以及其两位车手马克斯·维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿之间产生了更多的争议。

在排位赛夺得杆位后，汉密尔顿由于尾翼违规而被取消了成绩。而维斯塔潘则由于在封存期触碰了这款尾翼，从而遭到了5万欧元的罚款。

正赛中，在4号弯被维斯塔潘狠狠地“挤”开后，汉密尔顿和红牛小双双冲出了赛道。荷兰人还由于在对手面前过度晃动而受到了黑白旗的警告。

而在疯狂的英特拉各斯周末之前，两位车手和各自的车队就已经在赛道上及赛场外发生了一系列的纷争。

“这是一场争夺领先位置的比赛，对于锦标赛来说，这是一场非常激烈的战斗，”马西表示，“我认为我们在这个周末看到的两支车队之间的一切都让比赛更锦上添花。”

“一旦你拥有一场激烈的冠军争夺战，两方的车手和车队，他们绝对会从他们的角度出发，尽一切可能去赢得比赛，这是可以理解的。”

国际汽联在巴西受到了梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫的抨击。由于汉密尔顿被取消了排位赛成绩，且维斯塔潘在正赛中并未由于把英国人挤出赛道而受罚，奥地利人表示“外交”的时间已经结束。但马西坚持表示，他和赛会干事对待每个人都一视同仁。

“每一位竞争对手，每一位车手，在任何时候都受到平等和公平的对待。显然，如果你是受罚的一方，我想每个人都会觉得受到了不公平的对待。所以这是我们所扮演角色的一部分。”

当被问及冠军争夺战的背景时，他补充道：“你必须以事实为依据对待每一件事，并根据事实来看待它。你不能以不同的方式看待它，你必须去观察它，并基于已发生事故的本质来考量它。”

马西也被问及了关于沃尔夫的抱怨，即德国车队在巴西未允许被修复汉密尔顿可疑的尾翼，但红牛在墨西哥遇到这一问题时却被允许了这么做。

“乔（鲍尔）作为我们的技术代表，在赛前发出的所有报告，都清楚地解释了在封存条件下可以进行的维修或更换行为，”马西表示，“这些都有清楚地列出来供大家阅读。”

“所以，从这个角度来看，是的，我们有常规的要求，在冲刺排位赛周末，鉴于封存开始的时间，显然对这方面的要求更多。”

“所以从我们的角度来看，我们平等地对待每一个请求，始终如一地审视每一个请求。问题是，如果我们发现车队在若干比赛中出现了系统性的问题，我们就会要求他们对该部分做出永久性的修改。这里面涉及很多东西。所以不，我不认为有任何不一致之处。”

翻译/小飞侠