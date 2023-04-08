马萨试图对2008年F1冠军结果寻找法律途径

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巴西人的行动源于近期前F1总裁伯尼·埃克莱斯顿针对2008年关键的新加坡大奖赛发表了新的言论。该场比赛被证明令原本有望夺冠的马萨遭受了严重的损失。

众所周知在当年的新加坡比赛中，小尼尔森·皮盖特通过故意撞车引发了安全车，从而帮助当时的雷诺队友费尔南多·阿隆索赢得了比赛。

这一事故也对该年的冠军争夺战产生了颠覆性的影响。在安全车期间，法拉利的进站失误导致原本领跑比赛的马萨远远落后，仅以第13名完赛。而他的主要争冠对手汉密尔顿则获得了第三名。

当天的积分波动可以说“左右”了世界冠军的结果，令汉密尔顿在巴西大奖赛结束后以一分的微弱优势战胜了马萨。

关于皮盖特蓄意撞车行为的细节在次年被公开，导致雷诺车队收到了停赛两年的禁赛处罚。而时任车队老板弗拉维奥·布里亚托雷和技术主管帕特·西蒙兹也因参与此事而受到惩罚。

当时，马萨曾带头呼吁国际汽联取消新加坡大奖赛的成绩。然而根据国际汽联的《国际运动规则》，在国际汽联的颁奖典礼举办后，最终的名次将不得更改，导致此事最终无疾而终。

此外通过对新加坡事件的调查，国际汽联并未发现有任何证据表明阿隆索和雷诺车队知道撞车计划或有协助其执行的行为，因此认为改变结果有欠公允。

The Ferrari pit crew return with the broken fuel hose of Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

伯尼的言论

然而马萨认为有理由再次审查此事的起因在于，伯尼在最近的评论中暗示他和国际汽联早在2008赛季结束前就知道了违反规则一事，因此本有机会在有效期内采取行动改变结果。

上个月接受F1-Insider网站的采访时伯尼表示，他和时任国际汽联主席马克斯·莫斯利在2008赛季就知道了这一情况。

“我们决定暂时不采取任何行动。我们想要保护这项运动，让它免于一场巨大的丑闻。这就是为什么我用天使般的语言说服我的前车手尼尔森·皮盖特暂时保持冷静，”英国人补充道。

“当时有一条规定，锦标赛排名在年底国际汽联的颁奖典礼举行后是不可更改的。所以汉密尔顿拿到了奖杯，一切都很顺利。”

“我们及时掌握了足够的信息来调查此事。根据比赛规则，在这种情况下我们应该取消新加坡的比赛结果。这意味着它永远不会影响积分榜排名。然后菲利普·马萨会成为世界冠军，而不是刘易斯·汉密尔顿。”

Podium: Felipe Massa, Ferrari Photo by: Motorsport Images

这些言论引起了马萨的兴趣，巴西人表示自己想评估现在是否有理由通过法律渠道进一步处理此事。

在近日于Goiânia举行的房车职业系列赛周末期间，马萨在接受Motorsport.com的采访时表示：“有一条规则规定，当锦标赛已经尘埃落定，从车手收到冠军奖杯的那一刻起，成绩就不能再改变了，即使它已经被证明是偷窃。”

“当时，法拉利的律师告诉了我这个规定。我们去找了其他律师，得到的答案都是无能为力。所以我在逻辑上相信这种情况。但15年后，我们听到了这项运动的前掌门人表示，他早在2008年就和国际汽联的主席一起发现了这个问题，却为了怕玷污F1的名声而没有采取任何行动。”

“得知这场比赛的结果本来应该被取消，而我本可以获得一个冠军，这非常令人难过。最后，对于这个结果我是损失最惨重的人。所以，我们正在努力了解这一切。”

马萨承认找到任何途径以挑战结果的机会都很渺茫，但他坚持认为这并不妨碍他对此进行深究。

“有规则和有很多事情，取决于国家的不同，你不能在15年后回到过去解决一个问题，”巴西人表示。“但是我打算研究一下情况，搞清楚法律和规则是怎么说的。我们必须对可能做的事情有一个想法。”

马萨很清楚他再次关注此事的动机并不是为了获得经济补偿。

“我绝不会从经济角度去追究它，”巴西人表示，“我会考虑为了正义。我认为，如果你因为一些不是你的错而受到惩罚，那么这是抢劫的产物，是一场被窃取的比赛，正义必须得到伸张。事实上，正确的做法是取消那场比赛的结果。在这样的案件中，这是唯一可以伸张正义的方式。”

马萨表示在其他体育项目中，由于新的作弊证据而在比赛结束多年后修改成绩的先例并不罕见。

“我们已经在体育运动中看到了其他情况，比如兰斯·阿姆斯特朗（自行车运动员），他被证明服用了兴奋剂，并因此失去了所有的冠军头衔。这有什么区别呢？“

当被问及是否和他的前东家法拉利讨论过此事时，马萨表示：“还没有。”

最终裁决归属国际汽联

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Sutton Images

虽然马萨有意调查此事，但目前似乎没有任何途径可以取消2008年新加坡大奖赛的成绩。

国际汽联自己的《国际体育规则》不允许在比赛结束后进行抗议。任何要求审查的权利在比赛结束后14天到期，也就是当年国际汽联颁奖典礼的4天之前。

此外，国际汽联的司法系统清楚地表明，做出任何裁决的最高权力机构是独立的国际上诉法院，任何参与锦标赛的人都必须遵守这一规定。所以马萨没有其他法庭可以选择。

国际汽联《国际运动规则》第1.3.1b条规定，参赛者“应承诺毫无保留地服从上述规定和体育主管部门的决定，并承担由此产生的后果。”

虽然理论上马萨可以寻求体育仲裁法庭（CAS）的意见，但其在这类问题上对国际汽联并没有管辖权。国际汽联规则规定，体育仲裁法庭只能参与与国际汽联反兴奋剂纪律委员会的相关事宜。

根据国际汽联内部的司法结构，最终的决定权在于其上诉法院。这也是梅赛德斯放弃对2021年阿布扎比大奖赛结果提出挑战的原因之一。当时由于F1赛事总监迈克尔·马西没有遵守赛事相关规则，导致汉密尔顿失去了冠军头衔。

在谈到此事时，梅赛德斯主管托托·沃尔夫表示，如果有其他法律渠道的选择，那么他们（国际汽联）就会被追究。

“我们认为，我们的理由非常充分，如果从法律角度来看，如果这是在普通法庭审理，几乎可以保证我们会赢，”奥地利人表示。但上诉法庭的问题在于它的结构方式。国际汽联不能真的批改自己的作业。做正确的事和伸张正义是有区别的。”

翻译/小飞侠