马萨：莱克勒克可能比维斯塔潘先拿到世界冠军

巴西人在效力于法拉利的8年里赢得了11场分站胜利。他表示莱克勒克在跃马的适应程度给自己留下了相当深刻的印象。

他认为摩纳哥车手在F1的第二个赛季所表现出的素质，表明了他有能力很快赢得世界冠军。

“他是一个很有天赋的家伙，但最让我印象深刻的是他的头脑，以及他处理压力的能力，”马萨在一次独家采访中向Motorsport.com表示。

“我不知道他是否比维斯塔潘快还是慢。但是在法拉利的第一年就取得七次杆位很能说明问题。他也犯了一些错误，但我认为我们都必须考虑他在F1仍然经验有限。这仅仅是他在一支顶级车队的第一年。”

“他是未来的世界冠军，我想我们不会等太久。我不排除他在维斯塔潘之前就能实现这个目标。”

同时马萨透露，外界很容易低估来自法拉利车队的压力，但也正是这种压力让莱克勒克的比赛更加令人印象深刻。

当被问及适应法拉利的生活有多难时，马萨表示：“你必须在很多方面做好准备。你必须学会处理媒体的压力，车迷的压力，以及当你意识到你是在为法拉利而开车时，你也会给自己施加的压力。”

“这不是一件简单的事情，查尔斯在这方面处理得很好。他是位出色的车手，而且比人们认为的还要聪明。”

翻译/小飞侠