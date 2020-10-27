马萨：舒马赫更勤奋，汉密尔顿天赋异禀

在上周日的葡萄牙大奖赛上，汉密尔顿一举赢得了阿尔加夫举行的首场F1比赛的胜利，并以92场胜利成为了F1历史上胜利场次最多的车手。同时，英国人也正在紧追德国人七届世界冠军的纪录，从而进一步引发了外界对于两位超级巨星之间的比较。

身为两人共同的“老熟人”，11场F1分站冠军得主马萨曾与舒马赫共同效力于法拉利，并曾于2006年担任队友。而汉密尔顿多年来则一直是马萨的劲敌，包括两人曾在2008赛季的收官战中上演了一场殊死较量。

虽然马萨承认，不曾与汉密尔顿担任队友意味着他无法以最客观的方式比较两人，但他仍对于二者的差异有着自己的见解。

在接受澳大利亚大奖赛的“In the Fast Lane”播客节目采访时，马萨表示，舒马赫在体能和赛车调校方面的价值首屈一指，但汉密尔顿可能是两人中更有天赋的那个。

“这很难比较，”巴西人表示，“我没有和刘易斯在同一支车队比赛过。你真的需要和他们在同一辆车里比赛，了解数据，才能相互比较。但他们都非常了不起，才华横溢，与众不同，在很多领域都是全能车手。”

“我想说在技术性方面，迈克尔是领先的。我没有见过刘易斯和工程师们一起工作，去理解技术性方面的一切。我真的不认为他百分之百地了解自己的赛车，但光论天赋和速度……

“迈克尔进行了大量的身体素质训练，他在技术方面也很出色。我不确定汉密尔顿在训练和身体方面是不是完全一样，但他在技术性方面并非如此。

“但他能把一切都演绎得很完美。也许在天赋方面，他甚至超过了舒马赫。因为即使他不像（舒马赫）那么努力，也能完美地完成每件事。”

同时马萨补充说，汉密尔顿的天赋在2007年刚刚参加F1时便已经显现。英国人不仅在自己的F1处子赛季便向冠军发起了冲击，同时在最终成绩上也与迈凯伦的两届F1世界冠军队友费尔南多·阿隆索分庭抗礼。

“很明显，刘易斯从刚开始比赛就是一位非常有天赋的车手，”马萨说道。“2007年，由于犯了一些错误，他没能赢得世界冠军。也许是因为在一些比赛中缺乏一些经验。“

”我记得在中国，他在进站时冲出了赛道，赛车停在了沙坑里。最后，他因为一些失误没能赢得世界冠军，同时和阿隆索在队内也有一些内斗。

“但这显示了他的天赋。他证明了自己的与众不同，他可以击败任何一个车手。他在第一年就表现出，即使是面对费尔南多·阿隆索——他也是一个惊人的天才……他在F1的第一年就击败了费尔南多。

“最终，他的数据显示了他的实力，以及他所能实现的成就。数字一直在证明这点，因为他将打破F1的所有纪录，包括分站冠军数，或今年他就能追平迈克尔·舒马赫的冠军纪录，这令人难以置信。”

翻译/小飞侠