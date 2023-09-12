马萨法律团队希望汉密尔顿支持2008年F1冠军案件

今年早些时候，前F1首席执行官伯尼·埃克莱斯顿在接受采访时发表的言论，以及已故国际汽联赛事总监查理·怀汀的档案录像都促使马萨相信，F1和其管理机构很早就知晓了2008年新加坡大奖赛的“撞车门”丑闻，并本来得及在世界冠军产生之前采取行动。

对此前法拉利和威廉姆斯车手马萨表示，他正在进行后续的法律诉讼，以“为这项运动伸张正义”，而不是仅仅为了追回他的车队所认为的由于以一分之差输给汉密尔顿而损失的“数千万欧元”。

然而马萨在巴西的代表律师——来自圣保罗Vieira Rezende Advogados律师事务所的贝尔纳多·维亚纳希望汉密尔顿能支持这起案子。这也意味着从理论上来说，这或将导致他失去他七个车手冠军中的第一个。

维亚纳在接受路透社采访时表示:“他是这项运动的重要大使，一直捍卫着体育的诚信。他是巴西的荣誉公民，深受巴西人的喜爱，所以我希望他（汉密尔顿）能支持我们。我们对汉密尔顿并无芥蒂。”

除了汉密尔顿，已经知道的是，马萨在2008年效力的法拉利车队将不会联手参与此案。

Felipe Massa, Ferrari F2008, and Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

同时维亚纳在采访中还透露，马萨的法律团队已经将F1和国际汽联回复索赔前信函的最后期限推迟至的10月中旬。

此前，这封信还强调了F1夏休和工作人员休假不足以成为FOM和国际汽联延迟回复的理由，并明确回复截止日期为上周五（9月8日），如不予回复则可能会向英国高等法院发起正式起诉。

上周在接受Autosport的采访时，维亚纳表示：“他们要求更多的时间，我们正在内部评估是否要本着诚意给他们更多的时间。”

“他们仍然在我们给他们的时间内，所以我们正在等待他们的回应。如果他们的回应是恰当的，如果他们主动找我们谈话，那也没关系。如果不是，或者如果他们的回应不够充分，我们就会继续采取我们现有的法律策略。”

补充报道/Jonathan Noble

翻译/小飞侠