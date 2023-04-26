马萨召集律师团评估2008年F1冠军重审可能性

正如Motorsport.com本月早些时候的报道中所述，马萨此举受到了F1前掌门人伯尼·埃克莱斯顿的“启发”。此前英国人曾透露，他很早便知道了新加坡大奖赛颇有争议的撞车门事件“内幕”，并且当时本来得及采取行动。

然而，当小尼尔森·皮盖特通过故意撞车帮助雷诺队友费尔南多·阿隆索赢得比赛的事件在第二年被正式调查时，想要回头修改比赛结果为时已晚。

伯尼在接受《F1-Insider》的采访时表示：“我们及时掌握了足够的信息来调查此事。根据规定，在这种情况下，我们本应取消新加坡的比赛。那意味着那场比赛可以不对锦标赛积分榜产生影响。”

马萨在新加坡的比赛相对争冠对手刘易斯·汉密尔顿损失了积分，最终导致冠军争夺战的结果受到了颠覆性的影响。巴西人很清楚，如果国际汽联取消那场比赛，那么他本可以在那个赛季加冕为世界冠军。

马萨表示，伯尼很早便知道新加坡大奖赛内幕并且原本来得及采取行动，这一消息足以让他考虑是否有可能通过法律途径对此事进行重新审查。

最近巴西人在接受Motorsport.com的采访时表示：“有很多规则，而且取决于国家，有很多事情是，你不能过了15年再去解决问题。但是我打算研究一下情况，搞清楚法律和规则是怎么说的。我们必须知道什么事情是有可能做的。”

Felipe Massa, Ferrari F2008 Photo by: Sutton Images

Motorsport.com了解到，马萨目前已经召集了一个律师团队来评估情况，并确定是否有任何理由来进一步处理此事。然而，他们采取的首要行动之一是确保从现在开始，这一问题将在保密的情况下被处理——这意味着马萨不会再就最近的举措发表任何公开声明。

虽然马萨正在努力评估形势，但似乎没有任何现实的选择足以挑战2008年的冠军结果。国际汽联自身的《国际竞赛行为守则》不允许在比赛结束后进行抗议。任何要求审查的权利在比赛结束后14天内有效——并且在当年国际汽联颁奖典礼4天之前。

此外，国际汽联的司法系统清楚地表明，做出任何裁决的最高权力机构是独立的国际上诉法院，任何参与锦标赛的人都同意遵守这项规定。所以马萨没有其他法庭可以选择。

《国际竞赛行为守则》第1.3.1b条规定，参赛者“应承诺毫无保留地服从上述规定和体育主管部门的决定，并承担由此产生的后果。”

虽然理论上马萨可以寻求体育仲裁法庭（CAS）的意见，但其在这类问题上对国际汽联并没有管辖权。

国际汽联的制度规定，体育仲裁法庭只能参与与国际汽联反兴奋剂纪律委员会的相关事宜。

翻译/小飞侠