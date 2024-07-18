马格努森确定将离开哈斯

哈斯车队在本周末的匈牙利大奖赛之前对外宣布马格努森下赛季将不再为车队效力。二周之前，美国车队刚刚宣布任命奥利弗·比尔曼为明年的正式车手。这份声明意味着，2025年将是哈斯自2021年后第一次以全新的阵容参加新赛季。

"我要向哈斯F1车队每一位成员表示感谢，”马格努森说到。在过去的几年里，我很荣幸能为这样一支出色的车队效力。我要特别感谢吉恩·哈斯对我的承诺，尤其是他在2022年让我再次回到车队，至少当时我以为我在F1的时间已经结束了。我与这支车队一起度过了许多美好的时刻，这些记忆我永远不会忘记。虽然我期待着我赛车生涯的下一个篇章，但我仍然全神贯注于在2024年剩下的时间里与哈斯一起全力以赴。“

马格努森在2022年尼基塔·马兹平因“俄乌战争”失去席位后重返哈斯，加上2017至2020年，今年是他在这支美国车队效力的第七个赛季。这期间，他在2022年圣保罗冲刺赛周末受雨水影响的的排位赛里摘得杆位，成为他在哈斯最高光的时刻。而那也是他自2014年首次参加F1就在澳大利亚登上领奖台后，最令人经验的表现。

但是，当另一位哈斯车手尼科·霍肯博格本赛季多次进入排位赛Q3，并且在六个周末拿到积分后总分拿到20分，丹麦人积分只有队友的四分之一，显然无法令车队感到满意。此外，他还因为赛季初多次引发撞车事故被扣驾照分，濒临扣满12分自动遭禁赛一场的风险。这显然对他留在大奖赛发车区的前途非常不利。

本赛季，哈斯变更了车队领队，由原赛道工程总监小松礼熊接替从车队成立便负责日常运营的刚瑟尔·斯泰纳。前12场过后，美国车队排名制造商年度积分榜第七，相差第六位的RB车队4分，令老板吉恩·哈斯和董事会看到了主动求变带来的积极成果。

当尼科·霍肯博格早早宣布明年将加盟未来变为奥迪厂商车队的索伯之后，这支美国车队下赛季完全更换阵容就被提上日程， 而且与包括周冠宇在内的多名车手传出绯闻。不过所有迹象表明，埃斯特班·奥康将会在明年坐进哈斯的F1赛车，他确定将于今年年底离开效力了五个赛季的Alpine。