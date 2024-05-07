马格努森濒临自动禁赛，规则漏洞系争议源头

马格努森的迈阿密周末悲催感十足。他在周六冲刺赛里再次采用吉达时的战术，帮助队友尼科·霍肯博格以第七名完赛，为哈斯车队取得了两个积分。但是，他因为在防守刘易斯·汉密尔顿的过程中多次偏离赛道并获益，收到了总计35秒的罚时，并且在超级驾照上被扣3分。

丹麦人在冲刺赛后承认他受到的处罚是“应得的”，但他不得不以“愚蠢的战术”来帮助车队拿分。虽然赛会干事才调查后澄清了哈斯车手的行为并不违反体育精神，而且汉密尔顿也对此表示“不生气”，但迈凯伦领队安德雷亚·斯戴拉做出了猛烈的抨击，声称马格努森的做法是“完全不被接受的”，同时不仅呼吁对罚分制度进行重审，而且要求对“无体育精神的”车手实施禁赛处罚。

对马格努森来说雪上加霜的是，即便斯戴拉的呼吁不会立即得到满足，他也可能很快就会遭到自动禁赛的处罚，因为他在周日的正赛中因为被判定需要对他与洛根·萨金特的撞车负责，再次被受到处罚和扣分。

裁决书中写到：“根据《驾驶标准守则》，对于20号赛车要获得在外侧进行超车尝试的空间，20号赛车需要在2号弯弯心将前轴至少与另一辆赛车的前轴并排。很明显，20号赛车的前轴并不在那个位置上，因此它没有资格在那个弯道获得空间。此外，如果纯粹把这看成在3号弯内侧超车，那么按照内侧超车的标准，20号赛车也不具备过弯的权利。即使将其视为一连串弯或之速弯，决定也是如此。根据守则，优先考虑第一个弯，如果你无权获得空间，那么你就无法在下一个弯获得好处。”

这一次马格努森又受到10秒处罚并且被扣除2个驾照分，加上先前在沙特阿拉伯和中国两次相加被扣5分，他在12个月内已经累计被扣10分。根据规则，车手在12个月内累计12个扣分就将被自动禁赛一场。丹麦人第一次消除扣分的机会要等到2025年3月9日，在本赛季还剩下18场比赛的情况下，任何情节较为严重的违规都可能让他再被扣除2分，从而触发禁赛。

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

规则漏洞才是祸首

从事后来看，马格努森在冲刺赛里对汉密尔顿的强硬防守策略并不必要，因为后者在安全车期间通过维修区时超速10.7公里/小时，无论如何都将受到严重的处罚。如果赛会在第一时间就开出相应的处罚，可能足以改变丹麦人和哈斯的策略。

事实上，汉密尔顿对于马格努森坦白的解释感到佩服，并且接受这次较量的结果，因为在很大程度上这再次暴露了规则中的漏洞，即相关的处罚没有在比赛中带来实质的影响——例如立即交出位置。而且，丹麦人最后一次将梅赛德斯赛车逼出赛道，使得后者被角田裕毅抢到身前。那时还剩三圈，霍肯博格已经拥有了6秒的领先优势，马格努森才决定直接把位置交给角田和汉密尔顿。

马格努森在沙特阿拉伯的比赛中就已经用这种战术为霍肯博格做掩护，当时就引起了一定的争议。这次故技重施之后，哈斯在原本看似得分无望的赛季里，已经在前六个比赛周末过后拿到7分，在制造商积分榜上排名第七。

然而迈阿密的事件中，哈斯、马格努森都不应该受到怪罪。同样，赛会干事小组也没有责任，因为他们的指责是根据比赛事件判定是否违规，随后根据规则中罗列的处罚方式开出适合的罚单，而所有可以开出的处罚中没有一种是要求违规车手立即让出位置。

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, Mark Slade, Race Engineer, Haas F1 Team Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

这就好比足球比赛最后阶段，领先的一方的球员会试图拖延时间或者打乱对方节奏，哪怕此举可能导致黄牌甚至“两黄变一红”也在所不惜，因为即便现在主裁可以对场上具体情况斟酌地再进行补时，但只要不被攻破球门，这样的犯规就带来重要的战术价值。

倘若马格努森真的在本赛季处罚自动禁赛，那么哈斯的替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂以及法拉利阵营的奥利弗·比尔曼将得到出场机会，后者已经在吉达的首秀中带来令人惊艳的表现。