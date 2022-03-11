马格努森没想到自己“那么想念“F1

载入语音播放

哈斯决定终止与尼基塔·马兹平的合约之后，以最快的速度赶在巴林测试之前找到了接替者，那就是曾经为车队比赛过的马格努森，来与米克·舒马赫搭档参加2022赛季。

马格努森此前总共参加了六个F1赛季，其中2017至2020年在哈斯度过。但是随着美国车队决定在2021赛季启用年轻车手，他与罗曼·格罗斯让一起告别。

去年马格努森转战美国赛场，还参加了勒芒24小时耐力赛。在代表Chip Ganassi车队参加IMSA期间，他在底特律赢得胜利，另外还有四次登上领奖台。而且今年年初，他也参加了戴通纳。

当被Motorsport.com问及回归F1对他的吸引力时，马格努森坦言此前他自己也没想到会那么渴望，尽管他对参加运动车赛事感到非常享受。

“当我离开F1后，我认为我原本可以加入另一支车队留在F1，但需要很多赞助，那会变得很乱。我其实没有那样的动力，”丹麦人说道。

“我对跑在后面受够了。我已经那样跑了两年，在那之前我跑在中游，那挺有意思。但是就动力来说，那两年很艰难。然后我走了，参加了其他比赛，得到了领奖台、杆位、胜利，那真的很有意思。我挺享受的。“

马格努森透露他接到哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳的电话时，正准备与家人前往美国度假，同时备战WEC新赛季的揭幕战赛百灵12小时，因为他已经与标致车队签约。他没有立即作答复，而是到了迈阿密之后，当俩人再通电话时，他决定接受邀请。

丹麦人补充道：”之后甘瑟尔给我打来电话，毁掉了一切。我可以从胃里感觉到我想这么做。我之前不知道我那么想念（F1），但当我得到机会的时候，我心里想‘耶’。”

值得一提的是，哈斯与马格努森签约多年，因此并不只是为了填补2022赛季车手席位的空缺。对此，29岁的丹麦人感觉是额外的动力。

“那倒不是我说必须那样，但我对此很高兴，因为只会来参加一年并不合理。我尝试过，所以对我并不新鲜。认认真真地回归，而甘瑟尔说车队充满动力，感觉他们状态挺好，只是太兴奋了。我真的想这么做。我能感觉到。”

马兹平确认无缘2022赛季之后，哈斯将如何选择接替者引发了关注。业内一致认为，除了扶正替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂之外，法拉利可能推动安东尼奥·吉奥维纳兹回到F1。

对于整个人选决定的考虑过程，车队领队甘瑟尔·斯泰纳做出了详细的解释。他声称自己没有受到任何外在的压力，只有他和车队老板吉恩·哈斯两个人进行了讨论。最后他们得出的结论是，马格努森可以给车队带来的好处最多，而且他们只与丹麦人取得了联系。

“（对马格努森是否愿意回来）我说我没想法，我不知道，但我可以给他打个电话。于是我打给他了，他说‘耶，我又兴趣。’之后，老实说没有花很多时间，因为我们可以用以前的合约，所以没有太多法律事务，”斯泰纳解释道。

“他了解车队，他受到尊重。他知道怎么做。我认为这对米克也有好处，可以作为参考，因为他已经在F1比赛了六年。所有这些事情加起来，我认为他将是最好的选择。但当时我不知道他是否可以来，或者他是否想来；或者即使他想，我不知道他是否可以，因为他已经签了其他合约，而我不知道合约的细节。但是后来一切都很顺利。”