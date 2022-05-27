马格努森改变了对西班牙大奖赛与汉密尔顿相撞事故的看法

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上周末的西班牙大奖赛开场圈，丹麦人在试图从4号弯外侧试图超越梅赛德斯车手时与其发生了擦碰。在随后的车队无线电中，马格努森认定汉密尔顿故意打了方向盘，尽管事后他澄清自己所言只是出于一时情急。

西班牙比赛的几天后，马格努森再次回看了这起事故，并表示现在他相信汉密尔顿是完全无辜的。不过他认为这只是一起不幸的事故而已。正如他事后所言，他希望自己能给予这位七届世界冠军更多的空间。

在摩纳哥大奖赛前夕谈到这起事故时，马格努森表示：“我有机会回看了它，当然我改变了我的看法。当我在赛道上时，我有一种感觉，他打了方向盘。但事实并非如此。他吃到了法拉利的尾流，有点转向不足。我和他非常贴近。我没有给他太多的犯错空间，我没有留余地。所以我们碰擦到了。这很不幸。”

Kevin Magnussen, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

马格努森表示，他并不后悔在第一圈就发起这样一次超车，只是遗憾自己没有选择一条略微不同的路线。

“我真希望我能晚一毫秒进弯，”哈斯车手表示，“但在这样的一个弯道，如果你要从外侧走，你会想要尽可能靠近他。你不想走得太远，然后去到赛道脏的地方。我就是这么做的。”

“很不幸我们撞上了。这里面也有很多坏运气成分。如果当我们撞上时我能稍微往前一点，我们就会轮辋对轮辋，结局就不一样了。”

“但不幸的是，我撞到了他一侧的轮胎，让他爆胎了。这真的是运气不好。我希望我能多给他留一点空间。”

这起事故也让汉密尔顿和马格努森在第一圈便落到了队尾。最终没有气馁的英国人强势逆转并追至第五完赛。而马格努森则未能如法炮制，仅获得第17名。

翻译/小飞侠