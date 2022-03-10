马格努森意外回归F1，重返哈斯取代马兹平

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上周六，来自美国的哈斯车队单方面解除了与马兹平的比赛合约之后，就一直在寻找合适的全职车手人选，与米克·舒马赫搭档征战还有10天就要启动的2022赛季。

哈斯倒是有不少候选对象，包括现任替补车手皮埃特罗·菲迪帕尔蒂、失去今年F1比赛机会的法拉利旗下车手安东尼奥·吉奥维纳兹、在阿斯顿·马丁担任替补角色但经验丰富的尼克·霍肯伯格。然而，车队最终决定由马格努森填补空缺，而且合约不只是针对2022赛季。

2017年马格努森从当时的雷诺转投哈斯，为美国车队出战了4格赛季。但2020年末，车队决定为2021赛季启用两名新秀车手，使得丹麦人与时任队友罗曼·格罗斯让不得不从F1告别。

过去一年，无缘F1的马格努森转战美国参加IMSA，并与父亲扬·马格努森组成了全丹麦阵容参加了勒芒24小时LMP2组。而原本今年他已经与Chip Ganassi车队签约继续出战IMSA，并且加入了标致的WEC项目。但是这两支车队都同意为他重返F1打开大门。

在哈斯效力的四年里，马格努森与领队甘瑟尔·斯泰纳的关系被津津乐道，尤其是在《Drive to Survive》纪录片系列剧里一度看似紧张。但是丹麦人表示，回到F1的机会以及回到他熟悉的车队让他无法拒绝。

"接到哈斯F1车队的电话，我显然非常惊讶，但同样非常兴奋，”马格努森表示。"我原先已经为2022年的任务寻找了不同的方向，但回到F1比赛的机会，而且是在我非常熟悉的车队，实在太有吸引力了。我真心要感谢标致和Chip Ganassi车队立即允许我离开——他们都是非常好的队伍。

"当然，我也要感谢吉恩·哈斯和甘瑟尔·斯泰纳为我提供了再续F1生涯的机会——我知道他俩多么好胜心切，也知道他们多渴望回到一周接一周的比赛里。”

#02 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Earl Bamber, Alex Lynn, Marcus Ericsson, Kevin Magnussen Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

马格努森将与米克·舒马赫搭档。对于规则改革的2022赛季来说，哈斯需要富有经验的车手推动快速的新赛车研发升级工作。丹麦人此前总共参加了119场大奖赛，并且在2014年的首秀上就代表迈凯伦在墨尔本登上领奖台——也是他目前为止唯一一次领奖台纪录。

斯泰纳表示选择丹麦人并不需要纠结，除了他的经验之外，还暗示他能带来的经济效益。他解释道：“我很高兴欢迎凯文·马格努森回到哈斯F1车队，在寻找能为车队带来价值的车手时，更不用说丰富的F1经验，凯文对我们来说是一个简单的决定。”

"凯文可以立即上岗，意味着我们可以把他和米克·舒马赫、皮埃特罗·菲迪帕尔蒂一起，作为季前测试的资源。皮埃特罗本周将首先在周四的测试中负责半天，这对他来说是一个很好的机会，米克和凯文则将承担巴林大奖赛之前其余的工作。”

本赛季的第二轮季前测试今天将在巴林展开。由于物资运输的耽误，哈斯在萨基尔赛道的准备工作遇到了阻碍，已经确认无法敢在第一天上午出场。作为替补车手的菲迪尔帕迪，虽然失去转正的机会，但还是会在首个工作日的下午感受VF-22赛车。而马格努森将在周五下午的阶段里出场。