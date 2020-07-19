马格努森受罚10秒但保住积分，阿尔本同样逃过一劫

分别排在第16、18位发车的马格努森和格罗斯让在编队前结束时直接回到了维修区，换上干胎并直接从维修区投入比赛。而这个大胆的决定，令俩人在其他车手等到比赛进行了两圈才陆续进站时，一举进入了前四名。

虽然哈斯赛车的竞争力意味着，马格努森和格罗斯让不可避免地在比赛中被更强的对手超过，但是丹麦人第九个冲过终点线，帮助哈斯本赛季第一次进入积分区。

然而比赛结束后，两位哈斯车手都受到了赛会干事的传唤，原因是涉嫌在编队圈违反关于“车手必须独立且不受协助驾驶赛车”的规则。

在听取了美国车队代表的解释之后，赛会干事认定其“指导车手进站”，并且无法证明此举属于《技术指示011-17》A.2段落中a)至g)所罗列的例外范畴，因此违反了《竞赛规则》第27.1条的规则，所以开出加10秒的处罚。

此后，国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西在常规的赛后媒体汇报中解释说，这项处罚源自2017年发出的一项《技术指示》，规定了车队在编队圈可以、不可以与车手通讯的内容，而且就是关于《竞赛规则》第27.1条规定的“车手必须独立且不受协助驾驶赛车”。

可以理解的是，当时这项《技术指示》是为了禁止车队向车手传达关于发车程序的信息或协助其发车，试图增加起步阶段的偶然性。

但是马西表示，马格努森和格罗斯让“都是在编队圈被他们的工程师召唤换胎，根据当时发出的《技术指示》这是不被允许的”，而且“在必要的条件下，编队圈期间唯一可以从维修墙发给车手的通讯只有事关安全事宜。如果是迫在眉睫的安全问题，那么通讯可以进行。”

尽管追加10秒令马格努森掉落到迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯之后，但幸好他与第11名的法拉利车手查尔斯·莱克勒克有20秒的差距，意味着他还是拿到第十名对应的一个积分。而格罗斯让与原本第16名的基米·莱科宁调换了位置。

在处罚决定做出之前，哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳对车队的大胆决定表示赞赏，因为“没有什么可以输掉的”。

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, passes the cheering Red Bull team on the pit wall Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

红牛清白

此外，针对红牛被报告涉嫌吹干亚历山大·阿尔本发车区一事，赛会干事进行调查后给出了“不采取进一步行动”的裁决。

比赛开始前，赛事总监马西就通知了红牛，他们有kennel违反《竞赛规则》第22.3条中“除了车手在赛道上驾驶之外，竞赛者不得尝试改变赛道表面任何部分的抓地力”。但是在查阅了视频证据之后，赛会干事还红牛清白，阿尔本的第五名成绩就此得到确认。

值得一提的是，相关规则也是在2017年启用。在比赛开始前受到雨水侵扰的马来西亚大奖赛后，已故赛事总监查理·怀汀在收到多起投诉之后，在紧接着的日本大奖赛前颁布指示，禁止车队用吹叶机烘干发车格的表面。这才有了此后车队在比赛开始前下雨时，在发车区搭起帐篷——同样需要经由赛事总监的批准，尽可能保住赛车和发车格区域的干燥。