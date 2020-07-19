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马格努森受罚10秒但保住积分，阿尔本同样逃过一劫

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马格努森受罚10秒但保住积分，阿尔本同样逃过一劫
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2020年7月19日 下午8:07

凯文·马格努森和罗曼·格罗斯让双双因为在匈牙利大奖赛的编队圈违规接受车队“指导”而被罚10秒，但是凯文·马格努森只下滑一个排名，意味着哈斯车队仍然获得了本赛季第一个积分。

分别排在第16、18位发车的马格努森和格罗斯让在编队前结束时直接回到了维修区，换上干胎并直接从维修区投入比赛。而这个大胆的决定，令俩人在其他车手等到比赛进行了两圈才陆续进站时，一举进入了前四名。

虽然哈斯赛车的竞争力意味着，马格努森和格罗斯让不可避免地在比赛中被更强的对手超过，但是丹麦人第九个冲过终点线，帮助哈斯本赛季第一次进入积分区。

然而比赛结束后，两位哈斯车手都受到了赛会干事的传唤，原因是涉嫌在编队圈违反关于“车手必须独立且不受协助驾驶赛车”的规则。

在听取了美国车队代表的解释之后，赛会干事认定其“指导车手进站”，并且无法证明此举属于《技术指示011-17》A.2段落中a)至g)所罗列的例外范畴，因此违反了《竞赛规则》第27.1条的规则，所以开出加10秒的处罚。

此后，国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西在常规的赛后媒体汇报中解释说，这项处罚源自2017年发出的一项《技术指示》，规定了车队在编队圈可以、不可以与车手通讯的内容，而且就是关于《竞赛规则》第27.1条规定的“车手必须独立且不受协助驾驶赛车”。

可以理解的是，当时这项《技术指示》是为了禁止车队向车手传达关于发车程序的信息或协助其发车，试图增加起步阶段的偶然性。

但是马西表示，马格努森和格罗斯让“都是在编队圈被他们的工程师召唤换胎，根据当时发出的《技术指示》这是不被允许的”，而且“在必要的条件下，编队圈期间唯一可以从维修墙发给车手的通讯只有事关安全事宜。如果是迫在眉睫的安全问题，那么通讯可以进行。”

尽管追加10秒令马格努森掉落到迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯之后，但幸好他与第11名的法拉利车手查尔斯·莱克勒克有20秒的差距，意味着他还是拿到第十名对应的一个积分。而格罗斯让与原本第16名的基米·莱科宁调换了位置。

在处罚决定做出之前，哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳对车队的大胆决定表示赞赏，因为“没有什么可以输掉的”。

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, passes the cheering Red Bull team on the pit wall

Alex Albon, Red Bull Racing RB16, passes the cheering Red Bull team on the pit wall

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

红牛清白

此外，针对红牛被报告涉嫌吹干亚历山大·阿尔本发车区一事，赛会干事进行调查后给出了“不采取进一步行动”的裁决。

比赛开始前，赛事总监马西就通知了红牛，他们有kennel违反《竞赛规则》第22.3条中“除了车手在赛道上驾驶之外，竞赛者不得尝试改变赛道表面任何部分的抓地力”。但是在查阅了视频证据之后，赛会干事还红牛清白，阿尔本的第五名成绩就此得到确认。

值得一提的是，相关规则也是在2017年启用。在比赛开始前受到雨水侵扰的马来西亚大奖赛后，已故赛事总监查理·怀汀在收到多起投诉之后，在紧接着的日本大奖赛前颁布指示，禁止车队用吹叶机烘干发车格的表面。这才有了此后车队在比赛开始前下雨时，在发车区搭起帐篷——同样需要经由赛事总监的批准，尽可能保住赛车和发车格区域的干燥。

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Author Frankie Mao

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