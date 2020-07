马格努森受罚10秒但保住积分，阿尔本同样逃过一劫

分别排在第16、18位发车的马格努森和格罗斯让在编队前结束时直接回到了维修区,换上干胎并直接从维修区投入比赛。而这个大胆的决定,令俩人在其他车手等到比赛进行了两圈才陆续进站时,一举进入了前四名。

虽然哈斯赛车的竞争力意味着,马格努森和格罗斯让不可避免地在比赛中被更强的对手超过,但是丹麦人第九个冲过终点线,帮助哈斯本赛季第一次进入积分区。

然而比赛结束后,两位哈斯车手都受到了赛会干事的传唤,原因是涉嫌在编队圈违反关于“车手必须独立且不受协助驾驶赛车”的规则。

在听取了美国车队代表的解释之后,赛会干事认定其“指导车手进站”,并且无法证明此举属于《技术指示011-17》A.2段落中a)至g)所罗列的例外范畴,因此违反了《竞赛规则》第27.1条的规则,所以开出加10秒的处罚。

此后,国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西在常规的赛后媒体汇报中解释说,这项处罚源自2017年发出的一项《技术指示》,规定了车队在编队圈可以、不可以与车手通讯的内容,而且就是关于《竞赛规则》第27.1条规定的“车手必须独立且不受协助驾驶赛车”。

可以理解的是,当时这项《技术指示》是为了禁止车队向车手传达关于发车程序的信息或协助其发车,试图增加起步阶段的偶然性。

但是马西表示,马格努森和格罗斯让“都是在编队圈被他们的工程师召唤换胎,根据当时发出的《技术指示》这是不被允许的”,而且“在必要的条件下,编队圈期间唯一可以从维修墙发给车手的通讯只有事关安全事宜。如果是迫在眉睫的安全问题,那么通讯可以进行。”

尽管追加10秒令马格努森掉落到迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯之后,但幸好他与第11名的法拉利车手查尔斯·莱克勒克有20秒的差距,意味着他还是拿到第十名对应的一个积分。而格罗斯让与原本第16名的基米·莱科宁调换了位置。

在处罚决定做出之前,哈斯领队甘瑟尔·斯泰纳对车队的大胆决定表示赞赏,因为“没有什么可以输掉的”。

