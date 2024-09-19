马格努森：超级驾照罚分系统有“荒谬”之处

在因超级驾照罚分满12分而错过上一轮F1阿塞拜疆大奖赛后，哈斯车手凯文·马格努森表认为如今的超级驾照罚分系统过于严厉，F1赛事的精彩程度“不应被罚分制度所束缚”。

马格努森在意大利大奖赛上与皮埃尔·加斯利发生事故后，12个月内超级驾照被扣满12分，成为该制度自2014年实施以来首位遭遇自动禁赛的车手。丹麦人在赛季初驾照罚分就达到10分，之后的比赛里他一直避免麻烦，直到蒙扎与加斯利的事故。然而，当时俩人的相撞非常轻微，既没有对双方赛车造成损坏，也没有影响排名。法国人甚至希望国际汽联可以对丹麦人网开一面，而这次事件引发了对于驾照分系统的讨论。

当一些车手对驾照罚分规则的支持，马格努森表达了不同的看法。他认为，F1的惩罚措施并不理想，特别是在限制比赛过程方面。

“我认为F1以这种方式来限制比赛过程并不是好事。当你深爱的运动朝向你不欣赏的方式发生变化时，这感觉很糟糕。我肯定更喜欢激烈的比赛，我认为这正是赛车运动精彩的一个重要部分，持续的竞争和在极限之间的较量。”

“然而从目前来看，一些惩罚措施显得似乎有些荒谬。作为一名F1车迷，我希望看到这项运动重新变得开放起来，允许在赛道上展现精彩的争斗。”

在谈到超级驾照罚分的合理性时，马格努森提出了自己的建议。他认为，应该只对真正危险的行为进行处罚，而不是简单地累积罚分。

“这确实是个复杂的问题，“哈斯车手说。”例如，我在赛季开始时是零分，但之后累积了各式各样的罚分，因此我知道在本赛季的剩余比赛中，这些罚分不会消失，所以实际上，我因为去年没有出现任何罚分而受到了更严厉的惩罚。”

“我认为国际汽联知道目前的做法并不正确。希望他们能放开心态，意识到他们需要信任车手。当然，有些事情是必须严格控制的，比如在刹车区变线以及对其他赛车的反应，这些都是应该严格管理的危险行为。但对于一些小问题，就让它们发生吧。”

观众身份的“疏离感”

哈斯替补车手奥利弗·比尔曼顶替丹麦人在巴库比赛，结果这位2025年将在美国车队转正的英国新秀，继在沙特阿拉伯顶替卡洛斯·塞恩斯参赛并获得积分后，在他的第二场大奖赛里以第十名度跻身积分区。

解禁后的丹麦人本周末将在新加坡重回赛道。在被问及从观众视角观看巴库比赛的感觉时，他回答说：“确实有点奇怪，我对于自己和车队不在一起感到了一种奇特的疏离感，但我对此并没有想太多。”

“其实我在比赛前就告诉他们，如果需要任何帮助，我可以提供建议或意见。但实际上我完全没有与车队有过联系，所以这对我来说是一个轻松的周末。”

“我认为他（比尔曼）做得很好。我们的赛车并不容易获得积分。他在最后有点幸运，但这也离不开他的出色表现，他的排位赛成绩好于尼科（霍肯博格）。也许巴库不是他最强的赛道，但仍然是一次非常好的表现。”

根据规则，车手遭禁赛后，所有罚分都将清零。不过马格努森表示，哪怕此前背负着遭禁赛的风险，并没有影响他对待比赛的心态。

“在接受处罚后再回来，感觉就像 ‘哦，现在我已经准备好又要搞事情了（笑）’ 。这很有趣，但从某种意义上说，我觉得这并没有真的影响到我，”丹麦人说到。

“虽然在此之前，这些罚分总是会让我感到烦恼，因为我知道只要再发生任何事情就会被禁赛。但现在我知道这不再会是我的考虑因素，所以我的感觉很好。不过实际上我并不认为这会影响我的驾驶。我真的努力告诉自己，‘我需要继续前进，已经发生的就让他过去了。’”

“我觉得这不会影响到我。在我参与的所有比赛中，我从来没有想过自己需要在这里或者在那里小心点，否则我会被禁赛。在巴库之前的那些比赛中，我完全没有考虑过这个问题。”

文/Eric