马尔雅为Racing Point-阿斯顿联姻“绝对欣喜”

Racing Point车队现任老板劳伦斯·斯特罗尔已经收购了阿斯顿·马丁的股份，而作为协议的一部分，车队在获得了英国制造商的资助后，将在2021年贴上新的标签。

马尔雅自2008年开始，一直担任着这支驻扎在银石车队的老板，直到2018年夏季车队遭遇财务问题。印度人表示他已经就本次协议的达成向斯特罗尔表达了祝贺。

“我为劳伦斯感到高兴，也为车队感到高兴，” 马尔雅在接受Motorsport.com采访时表示，“最终成为一支厂队一直是我的梦想。”

“我和劳伦斯是朋友，事实上今天早上我还向他表示了祝贺。他是一个非常精明的投资者，他的投资经历证明了这一点。如果你看看今天阿斯顿·马丁的股价，你会发现他显然是做了一笔可观的交易。在他的领导下，阿斯顿·马丁正在计划推出一系列新的车型，他们只有一个目标，那就是北美。”

“对于Racing Point来说，它将成为一支由阿斯顿·马丁这样伟大的英国品牌支持的厂队，沿袭它所有的传统，这绝对是难以置信的。阿斯顿·马丁有很多追随者，他们也都将成为Racing Point的追随者。”

2015年底，马尔雅曾试图从阿斯顿·马丁获得赞助，但没有成功。后者最终转向了支持红牛。

“五年前我们和阿斯顿·马丁谈过，不是为了成为一支厂队，而是让他们成为我们的冠名赞助商，给予我们一些技术支持。我不知道红牛的交易是什么，但我不认为阿斯顿·马丁有技术投入。红牛有阿德里安·纽维这样的天才，所以我不认为他们需要其他人。”

马尔雅曾在去年的英国大奖赛拜访了Racing Point车队的车房，并坚持表示自己并不怀念曾经深入参与这项运动的时光。

他说： “我在F1待了整整10年。我享受这10年的每一刻，但现在是时候做点别的了。”

“我坚持了10年，取得了两次车队积分榜第四的成绩，这令我非常自豪。车队仍然在我的DNA中，我为整个团队感到非常高兴。我相信2020年的赛车已经取得了巨大的进步，我热切地期待着新赛季的开始。”

翻译/小飞侠