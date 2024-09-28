马尔科：里卡多离开红牛后失去“杀手本性”

赫尔穆特·马尔科认为，丹尼尔·里卡多在离开红牛的几年中失去了他的 “杀手本能”，并解释了澳大利亚人离开RB车队的原因。

本周四，红牛的RB车队确认，在2024赛季余下的时间里，里卡多将由替补车手廉姆·洛森接替，新西兰人将从奥斯汀的美国大奖赛开始成为角田裕毅的队友。这一消息几乎标志着 35 岁的里卡多14年F1生涯的结束，他现在正在考虑自己的赛车未来。

作为红牛青训的一员，里卡多一路晋升后在2014年至2018年期间为“大红牛”效力，他是那个时期F1中表现最突出的车手之一，作为塞巴斯蒂安·维特尔以及随后迅速崛起的马克斯·维斯塔潘的队友，获得了7场胜利。

2018年夏天，里卡多在雷诺车队领队西里尔·阿比特博尔的劝说下，于2019赛季跳槽至位于恩斯顿的车队，但在雷诺，他在毫无竞争力的赛车中难以重现红牛车队的辉煌。

两个赛季未有建树后，里卡多转投迈凯伦，尽管在2021年意大利大奖赛上取得了个人第八场胜利，但努力适应赛车的他还是经历了两个令人沮丧的赛季，最终在2022年被提前一年解约。

在接受 Autosport/Motorsport.com 的德国姊妹网站Motorsport Total的独家采访中，马尔科认为，里卡多的职业生涯从离开红牛后一直没有恢复，并表示澳大利亚人在这一路上失去了他的 “杀手本能”。

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“我认为离开红牛车队的决定是他职业生涯的转折点，“马尔科说，“而且他在雷诺和迈凯伦都没有一辆冠军车。他确实在蒙扎获胜了，但那是特殊情况。”

“我不知道到底发生了什么，因为如果我们知道，就能帮助他。但他的速度，尤其是晚刹车时的表现，以及他向左或向右的选择……在过去的几年里，他虽然尝试过，但那种杀手本能已经不复存在了。”

马尔科认为，他与维斯塔潘的地位问题和红牛本田动力单元的表现都是里卡多离开红牛转投雷诺的原因之一。

“他对本田引擎持一定的保留态度，显然他更相信雷诺和西里尔·阿比特博尔的甜言蜜语。"马尔科解释道。“在金钱上，雷诺给他的报价和我们的区别不大。我还告诉他：'鞋酒很难喝到了'。我不认为雷诺能经常出现在领奖台上。”

“他来到我们车队，在2014年以3比0的胜利场次击败了维特尔。在那之后，丹尼尔·科维亚特有时比他更快，但在整个赛季中，他一直压制着队友。然后马克斯来了，他变得越来越强，所以这肯定是他选择雷诺而不是我们的原因之一。”

在周四正式宣布之前，车迷们对里卡多出局的沟通方式，以及对新加坡周末的影响感到不安，马尔科表示，里卡多已被告知即将发生的事情，并认为他的最快圈是一个合适的告别。

"（时间安排）与很多因素和义务都有关，“他解释说。”他得到了通知，他的最快圈是最值得的告别表现。这仍然显示了他的潜力，虽然不够持续，也没有达到它去红牛的水平，但那是无可挑剔的表现。”

“我想我们已经清楚地告诉他，他必须比角田强得多，而他只在几场比赛中做到了这一点，所以很明显，浪子重回红牛的故事不幸没有成功。”

“他说的很不错，他自己已经想通了，也认清了形势，我们可以期待一下他未来的计划。”

翻译/Chloe